Еще
19:01 25.06.2018
Пришлите свою новость!
18:52
Уругвай разгромил сборную России на ЧМ-2018
18:36
Финский президент наградил человека, рискнувшего жизнью во время теракта
18:30
На дорогах Петербурга – «футбольная» аномалия
18:25
На Шкиперском ремонтируют фасад «сталинки» после обрушения балкона
18:20
Из Петербурга не успевают вывезти мусор, город атакуют чайки
18:15
Рейд против пьяных на финской границе обернулся конфискацией оружия у россиян
18:12
Взбунтовавшийся шов на КАД усмирили. На очереди – закрытие съездов
18:08
Цены на бензин в России за май выросли на 5,6%
17:55
Будапешт призвал Украину не оправдывать притеснение венгров враждой с Москвой
17:50
«Аэрофлот» будет развивать авиахабы в регионах
17:45
Алиментщика, задолжавшего трём детям, нашли в поликлинике с четвёртым – по приметной машине
17:40
Смольников оставил сборную России в меньшинстве
17:35
Кустурица о матче Швейцария-Сербия: Албанцев всегда использовали, чтобы провоцировать раздор
17:30
Сборная России пропустила второй гол
17:26
К 2026 году «Аэрофлот» получит 50 новых самолетов, оборудованных WI-FI
17:15
Сборная России пропустила в матче с Уругваем
17:07
Медведев предложил строить единый кампус СПбГУ за счёт продажи старых зданий университета
16:58
В Колпино сносят торговый павильон, построенный на остановке
16:40
Чиновники передумали согласовывать митинг в Петербурге против пенсионной реформы
16:36
Сборная Уругвая объявила стартовый состав на матч с РФ
16:18
Как россияне тратят деньги в Финляндии
16:13
Вероника Скворцова назвала повышение пенсионного возраста залогом долголетия
16:08
Даже рогатые станут «совами»: футбол в Петербурге меняет общественный транспорт
15:50
Два игрока "Зенита" выйдут в стартовом составе сборной РФ против Уругвая
15:40
Путин выполнил обещание, данное украинке на "Прямой линии"
15:32
За кражу шубы «Роберто Кавалли» петербурженка расплатится условным сроком
15:27
Чиновников «Невской ратуши» оставили страдать без мобильных до середины июля
15:23
Крым будет праздновать вхождение в Россию дважды
15:12
Педофила в Петербурге отправили в колонию на 16 лет
15:08
«Взлетевший» шов остановит КАД и в августе
15:04
В Финляндию и Петербург вернётся жара, но не надолго
14:58
Садовничий: МГУ и СПбГУ не хватает денег на зарплаты преподавателям
14:54
Аргентинский зенитовец Дриусси сравнил наставников Семака и Гальярдо
14:44
Песков попросил «не сгущать краски» вокруг падающего рейтинга Путина
14:35
В Чечне прокомментировали возможный уход Салаха из сборной Египта после поездки в республику
14:24
Три колеса и 16 км/ч: «Мерседес» продаёт реплику первого в мире автомобиля
14:17
Вице-премьер Италии заявил о готовности снять санкции с России
13:58
Горсуд Петербурга отменил приговор «мясным королям», освободив их из-под стражи
13:52
Купчинское радиополе с военными памятниками могут перевести в зону деловой застройки
13:45
Взвившийся в воздух деформационный шов собрал пробку на КАД
13:41
Кадыров назначил мэра Грозного председателем чеченского правительства
13:34
За разбойную попытку стать миллионером петербуржец получил восемь с половиной лет
13:34
В Финляндии мошенники наживаются на молодых учёных
13:28
В Назрани неизвестные на машинах открыли огонь по студентам колледжа, двое пострадали
13:25
Участок трассы Е-95 за 388 млн рублей осветит компания из Петербурга
13:22
Английского спортивного журналиста спасли от голода в российском поезде
13:10
Санаторий «Дюны» продан структуре «Газпрома»
13:05
Автобус в Хабаровске разорвал «Патриот» на части, восемь пострадавших
13:01
Петербург за время чемпионата мира посетило 150 тысяч туристов
12:57
За избиение фельдшера петербуржца ждет полгода исправительных работ
12:42
Фантазия довела жителя Петербурга до вымышленного убийства и колонии
12:28
В Петербурге вновь пытаются обанкротить крупнейший завод вин и шампанского
12:24
Футбол собрал в одном пабе президентов шести стран
12:15
ВЦИОМ: Абсолютное большинство россиян выступают против легализации легких наркотиков
12:01
На КАД случилось сразу несколько ДТП, часть из них – наезды на стоящее авто
11:54
Экс-губернатора Кировской области доставили в колонию
11:45
Иностранные болельщики отдали честь Артему Дзюбе
11:19
Каждый десятый работающий россиянин занял денег до зарплаты и не отдал
11:14
Путин поздравил Эрдогана с победой
11:08
FIFA: Российские футболисты не употребляют допинг
11:04
Финский шенген можно успеть сделать до середины июля
10:53
Вынесен первый приговор за попытку скрыть подготовку взрыва в Казанском соборе
10:42
На КАД смялись грузовики. Пробка больше 11 км, люди идут пешком
10:23
Перешедшие на сторону Асада города отбивались от атак боевиков
Предыдущие новости
Архив материалов
Бизнес
Версия для печати
25.06.2018 17:50

«Аэрофлот» будет развивать авиахабы в регионах

Осенью этого года «Аэрофлот» представит стратегию по развитию авиационных хабов в российских регионах. В частности, в такой хаб может превратиться петербургское Пулково, сообщают собеседники «Фонтанки» в отрасли.

О создании новой стратегии развития «Аэрофлота» на годовом собрании акционеров 25 июня заявил гендиректор компании Виталий Савельев.

«В новой стратегии мы осенью доложим совету директоров наши предложения, в том числе и по построению нового хаба и региональных хабов в других городах на территории России», – цитирует Савельева ТАСС.

В том числе формирование такого хаба целесообразно на базе аэропорта Пулково. Велика вероятность, что один из хабов появится в Петербурге, говорит источник «Фонтанки» в авиационной отрасли.

Создание хаба позволит горожанам летать в регионы России и за границу без пересадок в столице. Кроме того, это принесет дополнительные доходы аэропорту Пулково.


Подписывайтесь на каналы "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, добавляйте нас в Яндекс.Дзен или приходите в группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
«Главстрой-СПб»
21.06.2018 11:55

«Главстрой-СПб» открыл продажи квартир в 13-й очереди ЖК «Северная долина»

Компания «Главстрой-СПб» вывела в продажу последний корпус на 551 квартиру в рамках 13-й очереди жилого комплекса «Северная долина» в Выборгском районе. Минимальная стоимость жилья – от 2,2 млн рублей. Плановый срок ввода дома в эксплуатацию – четвертый квартал 2019 года
ПАО «Группа ЛСР»
20.06.2018 17:08

В особняке на Невском, 68 от «Группы ЛСР» новый арендатор

Партнер инвестиционной академии «Альпари» арендовала офис в особняке на Невском, 68, принадлежащем «Группе ЛСР»
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
20.06.2018 14:00

Аэрофлот признан лучшей авиакомпанией в Европе по версии ассоциации APEX

Аэрофлот признан лучшей международной авиакомпанией на европейском рынке воздушных перевозок.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Цены на бензин в России за май выросли на 5,6%
«Аэрофлот» будет развивать авиахабы в регионах
К 2026 году «Аэрофлот» получит 50 новых самолетов, оборудованных WI-FI
В Петербурге вновь пытаются обанкротить крупнейший завод вин и шампанского
Сеть заправок «ВТК» на границе с Финляндией уйдёт с молотка
Петербургский туроператор "Метрёшка-тур" объявил о прекращении деятельности
ЕС пригрозил США ответными мерами за ввод пошлин на импорт европейских авто
СМИ: Абрамович продает 4% «Первого канала» из-за израильского гражданства
Смольному удалось отстоять в суде Московский рынок
Страны ОПЕК договорились увеличить добычу нефти, в сделке участвует Россия
Энергия для бизнеса: экономим на электроэнергии
Миллионы под старость
Главврач как инструмент редевелопмента
Нарушителям ритуала предложили сняться с учета
Редкий паром доплывет до Калининграда
Щедрость болельщиков поразила рестораторов
Интернет-торговля ищет пещеру Алибабы
«Никольские ряды»: отель, бутик и рок-н-ролл
Фанаты поднимут ценник на такси
Ресторанам вынесли меню
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Как россияне тратят деньги в Финляндии

Ольга Гирдова, фото с сайта vk.com, группа

На КАД смялись грузовики. Пробка больше 11 км, люди идут пешком

Тест: Что вы знаете про ледоколы?

Новости компаний
«Главстрой-СПб»
21.06.2018 11:55
«Главстрой-СПб» открыл продажи квартир в 13-й очереди ЖК «Северная долина»
Компания «Главстрой-СПб» вывела в продажу последний корпус на 551 квартиру в рамках 13-й очереди жилого комплекса «Северная долина» в Выборгском районе. Минимальная стоимость жилья – от 2,2 млн рублей. Плановый срок ввода дома в эксплуатацию – четвертый квартал 2019 года
ПАО «Группа ЛСР»
20.06.2018 17:08
В особняке на Невском, 68 от «Группы ЛСР» новый арендатор
Партнер инвестиционной академии «Альпари» арендовала офис в особняке на Невском, 68, принадлежащем «Группе ЛСР»
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
20.06.2018 14:00
Аэрофлот признан лучшей авиакомпанией в Европе по версии ассоциации APEX
Аэрофлот признан лучшей международной авиакомпанией на европейском рынке воздушных перевозок.
Петербургская недвижимость
18.06.2018 17:12
All Inclusive* в «Петербургской Недвижимости»
В «Петербургской Недвижимости» стартовали продажи нового жилого комплекса All Inclusive, который расположится в микрорайоне Шушары Пушкинского района Санкт-Петербурга.
Центр развития и поддержки предпринимательства
18.06.2018 10:00
Единый Центр Предпринимательства приглашает на бесплатный курс "Охрана труда"
В целях организации безопасных условий труда СПб ГБУ «Центр развития и поддержки предпринимательства» приглашает сотрудников субъектов малого и среднего предпринимательства принять участие в бесплатном образовательном курсе «Охрана труда в организациях»
«Главстрой-СПб»
13.06.2018 14:51
«Главстрой-СПб» запустил программу для региональных клиентов
Компания «Главстрой-СПб» и СПАО «Ингосстрах» разработали совместную программу для региональных покупателей квартир в ЖК «Северная долина» в Выборгском районе и ЖК «Юнтолово» в Приморском районе. Теперь клиенты могут оформить сделку, не выезжая за пределы своего региона.
ГК «УНИСТО Петросталь»
07.06.2018 18:12
При переходе на проектное финансирование новостройки вырастут в цене на 25-30%
Генеральный директор ГК «УНИСТО Петросталь» Арсений Васильев поделился опасениями, что в результате отказа от долевого строительства и переключения на проектное финансирование, рынок недвижимости будет национализирован, а цены на жилье вырастут на 25-30%.
pixabay.com
05.06.2018 18:20
«Современная защита» обанкротила 2000-го человека в России
31 мая 2018 компания «Современная защита» преодолела рубеж в 2000 клиентов – частных лиц, успешно признанных банкротами за время существования института банкротства граждан.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
05.06.2018 15:14
Банк «Санкт-Петербург» присоединился к фабрике проектного финансирования ВЭБа
Банк «Санкт-Петербург» присоединился к фабрике проектного финансирования, запускаемой Внешэкономбанком. Двустороннее соглашение об этом было подписано в рамках Петербургского международного экономического форума
ПАО «Группа ЛСР»
04.06.2018 16:48
Старт продаж квартир в новом доме жилого комплекса «Шуваловский»
«Группа ЛСР» вывела в продажу квартиры в доме №15 в жилом комплексе комфорт-класса «Шуваловский» в Приморском районе Санкт-Петербурга. Предложение в проекте увеличилось на 161 квартиру площадью от 33 до 110 кв. м, от одной до четырех комнат. Стоимость квадратного метра начинается от 82 тыс. рублей.
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.