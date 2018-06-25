«Аэрофлот» будет развивать авиахабы в регионах

Осенью этого года «Аэрофлот» представит стратегию по развитию авиационных хабов в российских регионах. В частности, в такой хаб может превратиться петербургское Пулково, сообщают собеседники «Фонтанки» в отрасли.

О создании новой стратегии развития «Аэрофлота» на годовом собрании акционеров 25 июня заявил гендиректор компании Виталий Савельев.

«В новой стратегии мы осенью доложим совету директоров наши предложения, в том числе и по построению нового хаба и региональных хабов в других городах на территории России», – цитирует Савельева ТАСС.

В том числе формирование такого хаба целесообразно на базе аэропорта Пулково. Велика вероятность, что один из хабов появится в Петербурге, говорит источник «Фонтанки» в авиационной отрасли.

Создание хаба позволит горожанам летать в регионы России и за границу без пересадок в столице. Кроме того, это принесет дополнительные доходы аэропорту Пулково.