Смольников оставил сборную России в меньшинстве

Защитник сборной России Игорь Смольников в матче группового этапа чемпионата мира по футболу против Уругвая получил вторую желтую карточку и был удален с поля на 36-й минуте встречи. Таким образом, национальная команда, проигрывая в счете 0:2, осталась в меньшинстве.

Напомним, сборная России ранее обеспечила себе первый за 32 года выход из группы на чемпионате мира. В первом матче россияне обыграли Саудовскую Аравию 5:0, а во втором – Египет 3:1. В матче с Уругваем решается, кто займет первое место в группе.