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25.06.2018 17:45

Алиментщика, задолжавшего трём детям, нашли в поликлинике с четвёртым – по приметной машине

Судебные приставы разыскали и привлекли к административной ответственности жителя Кронштадта, который задолжал более 1,8 миллиона рублей сразу трём бывшим супругам на содержание детей. Он в это время занимался ребёнком своей новой дамы.

Как сообщает 25 июня УФССП по Санкт-Петербургу, в отделе судебных приставов по Кронштадтскому и Курортному районам находились три исполнительных производства в отношении 39-летнего кронштадтца. Суд обязал его ежемесячно отчислять деньги на содержание трёх своих детей трём разным женщинам. Мужчина игнорировал это требование и накопил долг в общей сложности на 1,8 миллиона рублей. От представителей исполнительной власти он скрывался, и его объявили в исполнительный розыск.

Судебный пристав выяснил, что в настоящее время гражданин встречается с женщиной, у которой также есть несовершеннолетний ребёнок. При этом он ездит на оранжевом «Хёндэ Солярисе» одной из своих бывших женщин.

В один прекрасный день пристав случайно увидел у детской поликлиники Кронштадта оранжевый «Солярис» и вызвал наряд полиции. Действительно, в медицинском учреждении должник нашёлся.

Он был принудительно доставлен в районный отдел судебных приставов, где в отношении него составили два протокола об административных правонарушениях по статье 5.35.1 КоАП РФ ("Неуплата средств на содержание детей"). Материалы направлены в суд.

«Солярис» же вернулся к своей настоящей владелице: взыскательница приехала на место проведения исполнительных действий и забрала машину.


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