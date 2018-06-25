Сборная России пропустила второй гол

Уже второй гол пропустила сборная России в матче группового этапа чемпионата мира против Уругвая. На 23-й минуте мяч после удара Диего Лаксальта срикошетил от ноги Дениса Черышева и попал прямо в ворота. Счет стал 2:0.

На этом чемпионате мира Россия еще не пропускала так много. Первый матч против Саудовской Аравии закончился со счетом 5:0 в пользу россиян, а против Египта 3:1.

Эти две победы помогли национальной команде обеспечить досрочный выход в плей-офф чемпионата мира.