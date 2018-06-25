К 2026 году «Аэрофлот» получит 50 новых самолетов, оборудованных WI-FI

С 2020 по 2026 год «Аэрофлот — российские авиалинии» приобретет в лизинг 50 лайнеров МС-21-300 производства Иркутского авиационного завода (ИАЗ). Соответствующее решение 25 июня одобрило общее собрание акционеров ПАО «Аэрофлот — российские авиалинии». В качестве арендодателя выступает лизинговая компания ООО «Авиакапитал-Сервис», дочерняя структура Госкорпорации «Ростех».

МС-21-300 — среднемагистральный узкофюзеляжный самолет, созданный корпорацией «Иркут» (входит в ОАК) совместно с холдингами «Ростеха». Это новейшая разработка российских авиастроителей. В настоящее время завершаются летные испытания лайнера. В октябре 2017 года опытный самолет МС-21-300 совершил беспосадочный перелет с аэродрома Иркутского авиазавода на аэродром г. Жуковский Московской области. А 12 мая 2018 года состоялся первый полет второго опытного самолета МС-21-300, при постройке которого были учтены результаты летных испытаний первой машины.

Как следует из материалов к собранию акционеров ПАО «Аэрофлот — российские авиалинии», все самолеты будут оснащены бортовым оборудованием для доступа в Интернет. Первое судно будет поставлено «Аэрофлоту» в первом квартале 2020 года, последнее — в 2026 году. Сумма лизинговых платежей и резервов на их техобслуживание составит более $5 млрд. Условия сделки «Аэрофлот» и «Ростех» утвердили в начале 2018 года.