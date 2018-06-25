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15:26 27.06.2018
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27.06.2018 12:00

Как перейти на онлайн-кассы за 3 дня

Уже через три дня - с 1 июля 2018 года российский бизнес ждет «вторая волна» перехода на онлайн-кассы - нововведения коснутся организаций и ИП на ЕНВД*, занимающихся розничной торговлей и общепитом, а также вендингом и интернет-торговлей
Как перейти на онлайн-кассы за 3 дня
Пресс-служба OFD.RU

Накануне вступления в силу изменений в 54-ФЗ об онлайн-кассах Антон Румянцев, директор оператора фискальных данных OFD.ru, рассказал «Фонтанке.Ру», как сделать так, чтобы переход был максимально быстрым и комфортным.

- Что должен сделать предприниматель, чтобы его бизнес соответствовал требованиям 54-ФЗ?

– Переход на 54-ФЗ для предпринимателей будет состоять из нескольких шагов: покупки онлайн-кассы, приобретения фискального накопителя, заключения контракта с оператором фискальных данных и постановки кассы на учет в ФНС*. Почти все эти шаги можно пройти онлайн. Например, в личном кабинете OFD.ru этот процесс занимает всего 18 минут.

Антон Румянцев/ Пресс-служба OFD.RU
Антон Румянцев/ Пресс-служба OFD.RU

- Переход на новый порядок особенно беспокоит малый бизнес. Как малому и микробизнесу перейти на онлайн-кассы? Есть ли какие-то специальные предложения, упрощающие процесс?

– Большинство представителей малого бизнеса столкнутся с применением онлайн-касс впервые. Специально для ИП на ЕНВД и ИП на ПСН* мы проводим акцию, позволяющую получить бесплатную передачу данных в ФНС* от OFD.ru до 01.08.2018. Подключить можно любое количество касс. Подробнее об акции.

Для малого бизнеса OFD.RU совместно с компаниями «МегаФон» и «АТОЛ» создал комплексное решение: онлайн-касса от «АТОЛ» + фискальный накопитель + услуги передачи фискальных данных от OFD.ru ОФД + SIM-карта и специальный тариф «МегаФона» для контрольно-кассовой техники от 100 рублей в месяц. Экономия при покупке коробочного решения составляет около 20%. Также клиент сможет сократить свои затраты на покупку комплекта на 90–100% за счет налогового вычета до 18 тысяч рублей, который полагается ИП на ЕНВД и ИП на ПСН* при покупке онлайн-кассы. Воспользоваться предложением.

OFD.ru подготовил специальное предложение – скидку 25%* на услуги ОФД субъектам малого и среднего предпринимательства. Чтобы получить скидку, необходимо активировать промокод "Sale25" в личном кабинете OFD.RU. Спешите, срок действия акции ограничен. Как воспользоваться кодом, читайте по ссылке

По 54-ФЗ интернет-магазины не обязаны печатать физический чек, поэтому разумно приобретать кассу без принтера для чеков. Оптимальным решением будет аренда кассы с включенными услугами ОФД, хранением, обслуживанием, настройкой кассы и заменой и хранением фискальных накопителей. Такие условия предоставляет сервис Ferma от OFD.ru. Онлайн-кассы арендаторов установлены в охраняемом дата-центре. Услуга предполагает мониторинг их технического состояния, замену фискальных накопителей в случае заполнения памяти, поломки или истечения срока их работы, балансировку нагрузки в пиковые периоды с отправкой чеков покупателям и в ФНС и многое другое. 

Подключить сервис Ferma можно в два клика в личном кабинете OFD.RU

- Сейчас в России 18 операторов фискальных данных. Кроме базовой функции – передачи фискальных данных в ФНС – есть ли у ОФД набор услуг и дополнительных сервисов для бизнеса?

– Безусловно. Всем предпринимателям, передающим свои фискальные данные в налоговую через OFD.RU, доступна большая палитра сервисов – публичный API, брендированный чек, подключение любого количества касс на любое количество дней – от 1 до 1095 (3 года). Чем больше дней обслуживания ОФД, тем выгоднее цена. У бухгалтеров и финансистов благодаря OFD.RU появится возможность увидеть все сверки и отчеты в «один клик» в режиме 24/7. Риски расхождения данных, а значит, и проверок и штрафов становятся минимальными.

Сегодня Санкт-Петербург занимает 3 место по количеству подключенных касс к операторам фискальных данных среди регионов России. В городе, по оценкам OFD.RU, работает более 89 тысяч онлайн-касс, при этом в Ленинградской области всего подключено около 24 тысяч касс. OFD.RU прогнозирует, что после «второй волны» подключения к концу 2018 года по новому порядку будут работать еще от 35 до 45 тысяч касс Санкт-Петербурга.

*Сроки акции:  с 10 мая 2018 года  до 1 августа 2018 г. для одной и более новых касс. Организатор акции: ООО «ПС СТ», ИНН 7841465198, ОГРН 1127847298842. Подробнее об условиях акции на сайте https://ofd.ru/

ОФД – оператор фискальных данных, ФН – фискальный накопитель, ЕНВД – единый налог на вмененный доход, ПСН – патентная система налогообложения, ИП – индивидуальный предприниматель, ФНС – Федеральная налоговая служба, ККТ – контрольно-кассовая машина.


 

 


 

 

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«Петербургская Недвижимость» объявляет о старте продаж апартаментов в новом проекте М97, который расположится в центральной части престижного Московского района, буквально в 3 минутах ходьбы от станции метро «Московские ворота»
ГК «Эталон»
27.06.2018 10:55
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Группа «Эталон» объявляет о подтверждении рейтинговым агентством S&P Global Ratings долгосрочного кредитного рейтинга АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») по международной шкале на уровне «B+» со стабильным прогнозом.
ГК «Эталон»
26.06.2018 17:10
Три корпуса квартала «Галактика» получили аккредитацию еще в одном банке
АО «КБ ДельтаКредит» аккредитовал корпуса 8.7-1, 8.7-2 и 8.7-3 квартала «Галактика», который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит на территории Адмиралтейского и Московского районов Санкт-Петербурга.
pixabay.com
26.06.2018 12:19
Списать свой долг стало еще проще
В самом разгаре проходит чемпионат мира по футболу. С целью поддержать сборную России и наших граждан в целом, юридическая компания «Современная защита» на период проведения чемпионата (до 15 июля) снижает стоимость услуг на проведение процедуры банкротства граждан на 30%*
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
26.06.2018 12:18
Аэрофлот получил сорок четвёртый самолёт Sukhoi Superjet 100
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https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
26.06.2018 12:00
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АО «Строительный трест»
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ГК «КВС» получила банковское финансирование для ЖК «Наутилус»
Банк ВТБ открыл для компании «КВС» кредитную линию в размере 2,5 млрд рублей на финансирование строительства жилого квартала бизнес-класса «Наутилус» сроком на два с половиной года.
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