«Подвиги» «газелиста» в Весёлом Посёлке: массовое ДТП и «необычный шлагбаум»

«Необычный шлагбаум на трамвайной остановке» у перекрёстка Искровского проспекта и улицы Коллонтай заметили днём 25 июня горожане: столб со знаком «Пешеходный переход» наклонился над путями, мешая проезду вагона.

«В этот столб врезалась грузовая «Газель» и уехала», – поясняет в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» Евгений.

Фото: Артур Исхаков/vk.com/spb_today

По словам Максима, шофёр кроме столба «ещё три автомобиля за собой утянул».

«Водитель автомобиля «Газель» потерял связь с действительностью. Сначала сбил светофор, потом решил «делать ноги» во дворы, где повредил еще три автомобиля: Mitsubishi, ВАЗ, Peugeot. Естественно, оказалось, что он пьяный. Сейчас оформляется. P. S. Светофор восстановили, стоит перпендикулярно земле, в отличие от водителя», – рассказывают в сообществе «Дорожный инспектор. Санкт-Петербург».