Медведев предложил строить единый кампус СПбГУ за счёт продажи старых зданий университета

Разрозненное расположение зданий Санкт-Петербургского госуниверситета (СПбГУ) препятствует его нормальному функционированию, считает премьер-министр Дмитрий Медведев. Председатель правительства предложил «сконцентрировать возможности вуза в одной географической точке».

Об этом он заявил на заседании попечительского совета СПбГУ 25 июня, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на «Интерфакс».

«Сейчас университет использует более 200 зданий и сооружений, часть из них просто непригодна не только для научно-учебной деятельности, но даже для эксплуатации. Треть площадей расположена во дворцах и исторических памятниках Санкт-Петербурга, и вряд ли это тоже можно признать обоснованным»,— сказал премьер.

Глава кабмина также отметил, что место расположения единого кампуса СПбГУ еще предстоит определить.

«Денег на это потребуется достаточно много. Но очевидно, что довольно значительную часть требуемого финансирования можно получить от реализации объектов, которые в настоящий момент находятся в оперативном управлении университета»,— отметил Дмитрий Медведев.

Справка:

В начале ноября прошлого года Законодательное собрание Петербурга обратилось к губернатору Георгию Полтавченко с просьбой создать в Смольном межведомственную рабочую группу по определению территории, пригодной для создания единого кампуса Санкт-Петербургского государственного университета. По проекту концепции создания кампуса он должен включать клинику на 1000 коек, многопрофильный спортивный комплекс, учебно-научные корпуса, общежития на 20 тыс. проживающих, конгресс-центр на 5 тыс. мест, около 10 тыс. парковочных мест. Стоимость переезда ранее оценивалась в 50 млрд рублей, длительность — в 10 лет. В марте 2018 года Смольный оставил место под кампус СПбГУ в устье Смоленки. Речь идет о пятне между набережной Смоленки, Мичманской улицей и улицей Кораблестроителей.