Италия хочет миллион электромобилей – покупателям обещают доплаты

Новое правительство Италии объявило о намерении довести количество электромобилей в стране до миллиона в течение ближайших трех лет, пишет 25 июня Bloomberg.

Для этого может понадобиться, по некоторым подсчетам, до 10 миллиардов долларов на стимулирующие доплаты тем, кто пересядет с бензиновых автомобилей. Как заявил новый заместитель премьер-министра и министр экономического развития Италии, а по совместительству лидер популистского «Движения пяти звезд» Луиджи Ди Майо, это делается для того, чтобы «сократить использование бензиновых и дизельных автомобилей» и вывести Италию к 2022 году в лидеры по количеству электромобилей.

На сегодняшний день Италия отстает по этому показателю от всех своих соседей, не говоря уж о лидерах — скандинавах. В Норвегии до 48 процентов продаваемых новых автомобилей электрические, далее идут Исландия — 15 процентов, Швеция — 7 процентов и Финляндия — около 5 процентов. В Италии же эта цифра составила за прошлый год 0,199%, то есть из 2 миллионов проданных автомобилей только 2600 были с электродвигателями. Даже если к этой цифре добавить гибриды, то все равно получится 4800 штук. Всего же на данный момент в Италии насчитывается около 5 тысяч зарегистрированных электромобилей, так что до заявленного миллиона такими темпами за три года, скорее всего, не добраться никак.