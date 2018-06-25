В Колпино сносят торговый павильон, построенный на остановке, сообщают очевидцы 25 июня.

Разбирают торговый павильон, возведенный между домами № 60 и 64 по проспекту Ленина. Местные жители уверяют, что раньше на этом месте была просто автобусная остановка.

В городском комитете по контролю за имуществом "Фонтанке" подтвердили начавшийся снос здания, уточнив, что договор аренды с его владельцем был расторгнут. "Превышены параметры временных объектов по площади и высоте", – объяснили причину расторжения документа чиновники.