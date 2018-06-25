Обиженный водитель легковушки на Энгельса целый час удерживал автобус

Дорожный конфликт, случившийся 25 июня на севере Санкт-Петербурга, прервал движение городского пассажирского автобуса по своему маршруту примерно на час. Обошлось без драк и травм, но пассажирам, которых в это время здесь немало, пришлось идти пешком или пересаживаться на другой транспорт.

Об инциденте рассказывает очевидец Андрей в группе «Экстренный вызов Санкт-Петербурга» «ВКонтакте». По его словам, автобус №198, двигавшийся с Парнаса в сторону проспекта Просвещения, после спуска с путепровода на проспекте Энгельса был вынужден объехать автомобиль, стоявший на аварийке в правом ряду. Левый ряд, по словам Андрея, был свообден. Затем автобус встал на остановке «Улица Шостаковича». В этот момент перед ним затормозил легковой автомобиль, из него вышел водитель, начал стучать в двери автобуса и требовать, чтобы шофёр извинился за то, что якобы подрезал при перестроении в левый ряд.

«Водитель автомобиля и его пассажир встали перед автобусом и блокировали его движение примерно с 11:50 до 12:50. Их автомобиль стоял на остановке, блокируя движение общественного транспорта», – пишет Андрей.

В пресс-службе СПб ГУП «Пассажиравтотранс» «Фонтанке» подтвердили, что автобус был заблокирован на остановке – «по невыясненным причинам», и объезд был невозможен. Вероятно, свет на ситуацию прольёт запись видеорегистратора автобуса, которую изучат специалисты, отметили на предприятии.