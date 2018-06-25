В Санкт-Петербурге набирает популярность интернет-шопинг

Открываем новые горизонты для e-commerce* вместе со службой доставки Boxberry.

Онлайн-шопинг в России стремительно набирает обороты: по данным аналитиков Data Insight число заказов в интернет-магазинах увеличилось на 22%. Интернет-магазины Санкт-Петербурга не отстают от других российских онлайн-площадок. По статистике службы доставки Boxberry количество отправлений из интернет-магазинов Санкт-Петербурга за прошлый год возросло на 50%.

Чаще всего местные интернет-магазины отправляют заказы в Москву, Краснодар и Екатеринбург. Наибольшей популярностью пользуются подарки, товары для хобби и рукоделия, косметика и парфюмерия, а также детские товары.

Сотрудничество со службой доставки Boxberry открывает для интернет-магазинов новые возможности. В начале лета компания объявила о старте акции**. Теперь предприниматели e-commerce* могут пользоваться более выгодными ценами на доставку по базовому тарифу. Для этого нужно зарегистрироваться в личном кабинете Boxberry и активировать промокод LETO. Сниженный тариф действует в течение 60 дней с момента регистрации.

Передать заказы на отправку можно в этот же день в отделениях Boxberry. Сегодня в Санкт-Петербурге работает 100 пунктов выдачи Boxberry, 47 из них принимают отправления от местных интернет-магазинов.

Boxberry предлагает оперативную доставку заказов в более 800 населенных пунктов России. А деньги за выданные товары перечисляются строго в срок.

Загружать данные о заказах и отслеживать грузы можно в личном кабинете интернет-магазина. Также Boxberry бесплатно предоставляет готовые IT-решения и обеспечивает предприятиям онлайн-торговли рекламную поддержку.

Более 4000 интернет-магазинов уже стали партнерами Boxberry и доверили компании доставку заказов. Развивайте свой бизнес вместе с Boxberry. Начать можно прямо сейчас.

*Электронная коммерция

**Сроки акции: с 1.06.18 по 31.08.18г., ООО «Управляющая Компания «Боксберри» (ООО «УК «Боксберри»), ИНН 6685123080, ОГРН 1169658137010. Подробнее с условиями акции можно ознакомиться на сайте http://boxberry.ru/ecom/