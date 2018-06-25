Чиновники передумали согласовывать митинг в Петербурге против пенсионной реформы

Администрация Центрального района Петербурга отозвала согласование митинга против повышения пенсионного возраста. Об этом «Фонтанке» сообщили в КПРФ 25 июня.

«Предлогов для отказа выбрано несколько. Основной – проведение в Саду имени Чернышевского «комплекса работ по содержанию зеленых насаждений и иных элементов благоустройства». Также районные чиновники сослались и на нехватку сил полиции для обеспечения порядка на мероприятии – якобы из-за чемпионата мира по футболу полиции в городе настолько не хватает, что власти вынуждены даже обращаться к частным охранным предприятиям для охраны порядка», – отметили в КПРФ.

В самом письме власти Центрального района внезапно вспомнили про ограничения на митинги в городах, где проводятся матчи чемпионата мира по футболу, на этом основании предложили коммунистам митинговать в садике Чернышевского после 25 июля.

Ранее партия КПРФ получила согласование на проведение митинга-встречи с избирателями в садике Чернышевского 27 июня. Тогда чиновников администрации района упомянутые ограничения не смутили.

До этого о проведении митинга заявили депутаты от «Партии Роста». Они получили согласование на акцию в Удельном парке (единственно разрешенном во время ЧМ месте для митингов) 29 июня, однако после новости о том, что коммунисты получили одобрение на митинг в центре, свою заявку отозвали. Как сообщили «Фонтанке» в КПРФ, ответ чиновников на данный момент изучают юристы партии с целью обжаловать отказ.