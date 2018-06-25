Сборная Уругвая объявила стартовый состав на матч с РФ

Сборная Уругвая объявила стартовый состав на матч группового этапа чемпионата мира против России. С первых минут встречу начнут нападающие Луис Суарес и Эдинсон Кавани.

Состав Уругвая: Муслера, Годин, Коатес, Касерес, Бентанкур, Нандес, Торрейра, Весино, Лаксальт, Суарес, Кавани.

Ранее стало известно о том, что два игрока "Зенита" выйдут в стартовом составе сборной РФ против Уругвая – защитник Игорь Смольников и нападающий Артём Дзюба. Напомним, сборные России и Уругвая уже обеспечили себе выход в 1/8 финала. Сегодняшний матч, который состоится в Самаре в 17.00 по московскому времени, определит, какая из команд займет первое место в группе.

Ранее Россия обыграла Саудовскую Аравию (5:0) и Египет (3:1).