Даже рогатые станут «совами»: футбол в Петербурге меняет общественный транспорт

До и после матча Нигерия – Аргентина, который пройдёт 26 июня на стадионе «Санкт-Петербург», городской общественный транспорт будет работать до глубокой ночи.

Автобусы по десяти маршрутам (№ 8, 12, 56, 77, 80, 93, 106, 114, 142 и 154) будут курсировать до 3 часов ночи, сообщает пресс-служба СПб ГУП «Пассажиравтотранс».

Кроме того, на шесть маршрутов бесплатных шаттлов предприятие направит 128 автобусов. Шаттлы маршрута S1 «Аэропорт «Пулково» – площадь Восстания» будут курсировать в круглосуточном режиме c 5:00 26 июня до 5:00 27 июня.

В 18:00 будут открыты маршруты шаттлов:

S2 «Площадь Восстания» – автостанция «Крестовский остров»,

S3 «Станция метро «Петроградская» – автостанция «Крестовский остров»,

S4 «Станция метро «Выборгская» – автостанция «Крестовский остров»,

S6 «Станция метро «Чкаловская» – Спортивная улица»,

S10 «Аэропорт «Пулково» – Рюхина улица».

Отправка автобусов от станций метро, площади Восстания и аэропорта до Крестовского острова будет осуществляться до начала матча, приостанавливаться на время его проведения (кроме S1) и возобновится после окончания матча (кроме S2).

На улице Савушкина трамваи на маршрутах № 19 и 48, соединяющих Яхтенную улицу и станции метро «Старая Деревня» и «Чёрная речка», будут работать до 2 часов ночи. ГУП «Горэлектротранс» усилит движение за три часа до начала матча (то есть с 18 часов) и в течение трёх часов после его завершения. В этот период будет работать и дополнительный трамвайный маршрут № 48А. На маршруты выйдут трамваи повышенной вместимости, интервал движения составит 3 минуты.

Транспортную связь жилых кварталов на Юго-Западе со станцией метро «Проспект Ветеранов» в ночь с 26 на 27 июня обеспечит троллейбус № 37 «Улица Пионерстроя – проспект Ветеранов – станция метро «Проспект Ветеранов». Он будет курсировать с полуночи до 4 часов утра каждые полчаса, сообщает пресс-служба СПб ГУП «Горэлектротранс».