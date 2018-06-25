Два игрока "Зенита" выйдут в стартовом составе сборной РФ против Уругвая – защитник Игорь Смольников и нападающий Артём Дзюба. Об этом сообщает официальный твиттер сборной 25 июня.

Компанию Смольникову в линии защиты национальной команды составят Илья Кутепов, Сергей Игнашевич, Федор Кудряшов и вратарь Игорь Акинфеев.

Линию полузащиты сборной РФ составят: Юрий Газинский, Роман Зобнин, Александр Самедов, Алексей Миранчук, Денис Черышев.

В атаке у сборной РФ один игрок – представитель сине-бело-голубых Артём Дзюба.

Дзюба начинал турнир на скамейке запасных. Однако благодаря двум голам сумел завоевать место в стартовом составе.

Напомним, сборные России и Уругвая уже обеспечили себе выход в 1/8 финала. Сегодняшний матч, который состоится в Самаре в 17.00 по московскому времени, определит, какая из команд займет первое место в группе.

Ранее Россия обыграла Саудовскую Аравию (5:0) и Египет (3:1).