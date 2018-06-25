Путин выполнил обещание, данное украинке на "Прямой линии"

Президент России предоставил гражданство России украинке, которая помогала российской армии в Сирии.

Владимир Путин предоставил гражданство Ирине Баракат, пострадавшей во время обстрела города Алеппо, после того, как женщина попросила его об этом во время "Прямой линии" этого года. Указ об этом 25 июня опубликован на официальном портале правовой информации.

"Принять в гражданство Российской Федерации Баракат Ирину Арнольдовну, родившуюся 29 сентября 1980 года на Украине", – написано в указе президента.

Напомним, что 7 июня уроженка Одессы Ирина Баракат обратилась к Путину во время "Прямой линии". По ее словам, она вышла замуж за сирийца и обосновалась в Сирии. Когда в арабскую республику пришла война, она помогала российским военным в качестве переводчика, в том числе участвовала в переговорах с боевиками. Во время атаки на Алеппо Ирина была ранена и потеряла ногу и кисть руки. Российские военные доставили ее в Санкт-Петербург в Военно-медицинскую академию имени Кирова. Там ее лечили два года. Баракат благодарна врачам, но посетовала на то, что получить протезы бесплатно иностранная гражданка не может. Кроме того, она все эти годы не видела свою сирийскую семью. "Я уже говорил, как мы должны относиться к получению гражданства нашими соотечественниками и теми, кто относит себя к Русскому миру", – заявил Путин, заверив, что она станет гражданкой России после подписания соответствующего указа.