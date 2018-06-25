За кражу шубы «Роберто Кавалли» петербурженка расплатится условным сроком

Любовь к элитным меховым изделиям привела петербурженку в зал суда. Позаимствованная итальянская шуба ценой практически с квартиру вылилась в условный срок.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Петербурга 25 июня, Петроградский районный суд признал виновной в краже Ольгу Жежель.

По версии следствия, в ноябре 2015 года дама в клинике пластической хирургии «Медичи» на Крестовском острове вытащила из шкафа соболиную шубу. Меховое изделие марки «Роберто Кавалли» стоимостью 17 тысяч долларов США принадлежало пациентке.

«Похищенное имущество подсудимая добровольно выдала органам предварительного следствия. Потерпевшая отказалась забрать свою шубу, поскольку организация, где вещь была похищена, возместила ей ущерб, причиненный преступлением», — пояснили в прокуратуре.

Ольга Жежель вину признала. Суд назначил ей наказание в виде трёх лет лишения свободы условно с испытательным сроком на два года.