Чиновников «Невской ратуши» оставили страдать без мобильных до середины июля

Антенно-фидерная сеть, которая позволит наладить нормальную работу мобильных телефонов в правительственном комплексе «Невская ратуша» в Петербурге, заработает лишь в июле.

– В настоящее время на –2-м и –1-м этажах (парковка) работы закончены, 2-й и 3-й этажи – сделаны 1-я и 2-я секции, 3-я и 4-я секции – на следующей неделе. Включение базовой станции и подача услуг планируются с 16 июля 2018 года. Услуги будут подаваться, начиная с первого этажа и вверх по мере готовности системы, – рассказал 25 июня глава городского комитета по информатизации и связи Денис Чамара.

Напомним, что 19 июня он говорил, что система уже смонтирована, а её запуск планируется через неделю. Как рассказывала «Фонтанка», сотрудники Смольного после переезда в «Невскую ратушу» столкнулись с неожиданной проблемой – стены комплекса препятствуют распространению сотового сигнала и им приходится выходить на улицу или пользоваться стационарными телефонами.

Корпус «Невской ратуши» на Новгородской улице, куда перебираются комитеты Смольного, начали строить еще в середине 2000-х годов. Ратуша обошлась в 20 млрд рублей и насчитывает 12 этажей, 960 офисов, 2600 рабочих мест. Массовый переезд чиновников начался в мае. Пионерами стали сотрудники Дирекции по управлению объектами административного назначения, которые перебрались в комплекс еще год назад. Весной к ним присоединились ГКУ «Управление информационных технологий и связи» и ГКУ «Имущество Санкт-Петербурга», комитеты: имущественных отношений, по инвестициям, по промышленной политике и инновациям. Всего в сентябре по новым рабочим местам должны расселиться 13 комитетов и еще одно казенное учреждение — последним будет комитет по соцполитике. В июле, после отпуска, свой кабинет в «Невской ратуше» займет вице-губернатор Михаил Мокрецов.