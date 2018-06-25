Крым будет праздновать вхождение в Россию дважды

Группа сенаторов во главе со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко обратилась в Госдуму ФС РФ с законопроектом, который предполагает сделать 19 апреля Днем принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи. Текст документа размещен на сайте ведомства 25 июня.

Отмечается, что превращение 19 апреля в памятный день поможет отразить в названии «подлинные геополитические события», которые побудили императрицу Екатерину II подписать манифест о принятии региона в состав империи.

«Законопроектом устанавливается новая памятная дата России —19 апреля — День принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи (1783 год)», — говорится в тексте документа.

Напомним, что 18 марта 2014 года Крым и Севастополь были приняты в состав РФ на правах субъекта Федерации и города федерального значения. За это решение проголосовало Федеральное собрание РФ после проведения на полуострове референдума по этому вопросу, решение о вхождении в состав России поддержало более 90 процентов жителей Крыма. Власти Украины считают это аннексией Крыма, а саму Россию называют "страной-агрессором". Страны Запада ввели в отношении РФ экономические санкции.