ГК «КВС» получила банковское финансирование для ЖК «Наутилус»

Банк ВТБ открыл для компании «КВС» кредитную линию в размере 2,5 млрд рублей на финансирование строительства жилого квартала бизнес-класса «Наутилус» сроком на два с половиной года.

Комплекс расположится на первой береговой линии Матисова канала. Местоположение квартала сочетает в себе оживленный городской ритм жизни с размеренными прогулками вдоль берега Финского залива. Жители «Наутилуса» будут иметь всю необходимую социальную и развлекательную инфраструктуру рядом с домом. Школы, детские сады, ТРЦ «Жемчужная плаза», продуктовые и бытовые магазины, поликлиники, банки и салоны красоты позволят жить полной и насыщенной жизнью.

Уютный, просторный двор с ландшафтным дизайном и разноплановой инфраструктурой, будет радовать всех жителей дома. В комплексе будет оборудована система контроля доступа, видеонаблюдение в холлах домов, на входах в подъезды и на территории.

Внутренние помещения, благодаря мансардным окнам, необычайно просторные и светлые. Все они оформлены по индивидуальному дизайн-проекту, разработанному специально для ЖК «Наутилус». Светлая цветовая гамма холлов, фурнитура и декор, используемые в отделке входных групп, отражают основной стиль проекта стимпанк. Вентилируемые фасады с облицовкой из терракотовых плит, натурального камня и тонкослойной штукатурки позволят всему зданию «дышать», не теряя при этом теплотехнические свойства. Различные цветовые решения остекления придают каждому зданию индивидуальность.



Генеральный директор группы компаний «КВС» Сергей Ярошенко подчеркнул: «Мы продолжаем наше партнерское сотрудничество с банком ВТБ. Это уже шестой объект ГК «КВС», кредитуемый банком. Уверен, что в перспективе это взаимодействие послужит хорошей базой для перехода на проектное финансирование и открытие счета эскроу в результате изменений, связанных с отменой 214-ФЗ. Кроме того, возведение объекта при поддержке банка является дополнительным плюсом для потенциальных покупателей в случае необходимости получения ипотечного кредита в том же банке. Что, в свою очередь, позволяет увеличить показатели продаж».

Руководитель департамента корпоративной сети – старший вице-президент банка ВТБ Руслан Еременко отметил: «Мы работаем с группой компаний «КВС» более 10 лет, предоставляя полный комплекс банковских услуг. За это время при поддержке ВТБ компания реализовала несколько масштабных строительных проектов. Финансирование возведения ЖК «Наутилус» – подтверждение готовности и дальше поддерживать инициативы нашего надежного партнера».

ПАО Банк ВТБ лицензия Центрального банка № 1000 от 08.07.2015г.

Справка о компании ГК "КВС"

ЖК «Наутилус» – застройщик ООО "КВС-КРАСНОСЕЛЬСКИЙ", проектная декларация на сайте http://www.kvsspb.ru/obekty/zhk-nautilus/dokumenty/