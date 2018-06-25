ГК «КВС» получила банковское финансирование для ЖК «Наутилус»

Еще
19:03 25.06.2018
Пришлите свою новость!
18:52
Уругвай разгромил сборную России на ЧМ-2018
18:36
Финский президент наградил человека, рискнувшего жизнью во время теракта
18:30
На дорогах Петербурга – «футбольная» аномалия
18:25
На Шкиперском ремонтируют фасад «сталинки» после обрушения балкона
18:20
Из Петербурга не успевают вывезти мусор, город атакуют чайки
18:15
Рейд против пьяных на финской границе обернулся конфискацией оружия у россиян
18:12
Взбунтовавшийся шов на КАД усмирили. На очереди – закрытие съездов
18:08
Цены на бензин в России за май выросли на 5,6%
17:55
Будапешт призвал Украину не оправдывать притеснение венгров враждой с Москвой
17:50
«Аэрофлот» будет развивать авиахабы в регионах
17:45
Алиментщика, задолжавшего трём детям, нашли в поликлинике с четвёртым – по приметной машине
17:40
Смольников оставил сборную России в меньшинстве
17:35
Кустурица о матче Швейцария-Сербия: Албанцев всегда использовали, чтобы провоцировать раздор
17:30
Сборная России пропустила второй гол
17:26
К 2026 году «Аэрофлот» получит 50 новых самолетов, оборудованных WI-FI
17:15
Сборная России пропустила в матче с Уругваем
17:07
Медведев предложил строить единый кампус СПбГУ за счёт продажи старых зданий университета
16:58
В Колпино сносят торговый павильон, построенный на остановке
16:40
Чиновники передумали согласовывать митинг в Петербурге против пенсионной реформы
16:36
Сборная Уругвая объявила стартовый состав на матч с РФ
16:18
Как россияне тратят деньги в Финляндии
16:13
Вероника Скворцова назвала повышение пенсионного возраста залогом долголетия
16:08
Даже рогатые станут «совами»: футбол в Петербурге меняет общественный транспорт
15:50
Два игрока "Зенита" выйдут в стартовом составе сборной РФ против Уругвая
15:40
Путин выполнил обещание, данное украинке на "Прямой линии"
15:32
За кражу шубы «Роберто Кавалли» петербурженка расплатится условным сроком
15:27
Чиновников «Невской ратуши» оставили страдать без мобильных до середины июля
15:23
Крым будет праздновать вхождение в Россию дважды
15:12
Педофила в Петербурге отправили в колонию на 16 лет
15:08
«Взлетевший» шов остановит КАД и в августе
15:04
В Финляндию и Петербург вернётся жара, но не надолго
14:58
Садовничий: МГУ и СПбГУ не хватает денег на зарплаты преподавателям
14:54
Аргентинский зенитовец Дриусси сравнил наставников Семака и Гальярдо
14:44
Песков попросил «не сгущать краски» вокруг падающего рейтинга Путина
14:35
В Чечне прокомментировали возможный уход Салаха из сборной Египта после поездки в республику
14:24
Три колеса и 16 км/ч: «Мерседес» продаёт реплику первого в мире автомобиля
14:17
Вице-премьер Италии заявил о готовности снять санкции с России
13:58
Горсуд Петербурга отменил приговор «мясным королям», освободив их из-под стражи
13:52
Купчинское радиополе с военными памятниками могут перевести в зону деловой застройки
13:45
Взвившийся в воздух деформационный шов собрал пробку на КАД
13:41
Кадыров назначил мэра Грозного председателем чеченского правительства
13:34
За разбойную попытку стать миллионером петербуржец получил восемь с половиной лет
13:34
В Финляндии мошенники наживаются на молодых учёных
13:28
В Назрани неизвестные на машинах открыли огонь по студентам колледжа, двое пострадали
13:25
Участок трассы Е-95 за 388 млн рублей осветит компания из Петербурга
13:22
Английского спортивного журналиста спасли от голода в российском поезде
13:10
Санаторий «Дюны» продан структуре «Газпрома»
13:05
Автобус в Хабаровске разорвал «Патриот» на части, восемь пострадавших
13:01
Петербург за время чемпионата мира посетило 150 тысяч туристов
12:57
За избиение фельдшера петербуржца ждет полгода исправительных работ
12:42
Фантазия довела жителя Петербурга до вымышленного убийства и колонии
12:28
В Петербурге вновь пытаются обанкротить крупнейший завод вин и шампанского
12:24
Футбол собрал в одном пабе президентов шести стран
12:15
ВЦИОМ: Абсолютное большинство россиян выступают против легализации легких наркотиков
12:01
На КАД случилось сразу несколько ДТП, часть из них – наезды на стоящее авто
11:54
Экс-губернатора Кировской области доставили в колонию
11:45
Иностранные болельщики отдали честь Артему Дзюбе
11:19
Каждый десятый работающий россиянин занял денег до зарплаты и не отдал
11:14
Путин поздравил Эрдогана с победой
11:08
FIFA: Российские футболисты не употребляют допинг
11:04
Финский шенген можно успеть сделать до середины июля
10:53
Вынесен первый приговор за попытку скрыть подготовку взрыва в Казанском соборе
10:42
На КАД смялись грузовики. Пробка больше 11 км, люди идут пешком
10:23
Перешедшие на сторону Асада города отбивались от атак боевиков
Предыдущие новости
Архив материалов
Строительство Публикуется на правах рекламы
Публикуется на правах рекламы
Версия для печати
25.06.2018 15:05

ГК «КВС» получила банковское финансирование для ЖК «Наутилус»

ГК «КВС» получила банковское финансирование для ЖК «Наутилус»
ГК «КВС»

Банк ВТБ открыл для компании «КВС» кредитную линию в размере 2,5 млрд рублей на финансирование строительства жилого квартала бизнес-класса «Наутилус» сроком на два с половиной года.

Комплекс расположится на первой береговой линии Матисова канала. Местоположение квартала сочетает в себе оживленный городской ритм жизни с размеренными прогулками вдоль берега Финского залива. Жители «Наутилуса» будут иметь всю необходимую социальную и развлекательную инфраструктуру рядом с домом. Школы, детские сады, ТРЦ «Жемчужная плаза», продуктовые и бытовые магазины, поликлиники, банки и салоны красоты позволят жить полной и насыщенной жизнью.

Уютный, просторный двор с ландшафтным дизайном и разноплановой инфраструктурой, будет радовать всех жителей дома. В комплексе будет оборудована система контроля доступа, видеонаблюдение в холлах домов, на входах в подъезды и на территории.

Внутренние помещения, благодаря мансардным окнам, необычайно просторные и светлые. Все они оформлены по индивидуальному дизайн-проекту, разработанному специально для ЖК «Наутилус». Светлая цветовая гамма холлов, фурнитура и декор, используемые в отделке входных групп, отражают основной стиль проекта стимпанк. Вентилируемые фасады с облицовкой из терракотовых плит, натурального камня и тонкослойной штукатурки позволят всему зданию «дышать», не теряя при этом теплотехнические свойства. Различные цветовые решения остекления придают каждому зданию индивидуальность.

Генеральный директор группы компаний «КВС» Сергей Ярошенко подчеркнул: «Мы продолжаем наше партнерское сотрудничество с банком ВТБ. Это уже шестой объект ГК «КВС», кредитуемый банком. Уверен, что в перспективе это взаимодействие послужит хорошей базой для перехода на проектное финансирование и открытие счета эскроу в результате изменений, связанных с отменой 214-ФЗ. Кроме того, возведение объекта при поддержке банка является дополнительным плюсом для потенциальных покупателей в случае необходимости получения ипотечного кредита в том же банке. Что, в свою очередь, позволяет увеличить показатели продаж».

Руководитель департамента корпоративной сети – старший вице-президент банка ВТБ Руслан Еременко отметил: «Мы работаем с группой компаний «КВС» более 10 лет, предоставляя полный комплекс банковских услуг. За это время при поддержке ВТБ компания реализовала несколько масштабных строительных проектов. Финансирование возведения ЖК «Наутилус» – подтверждение готовности и дальше поддерживать инициативы нашего надежного партнера».

ПАО Банк ВТБ лицензия Центрального банка № 1000 от 08.07.2015г.

Справка о компании ГК "КВС"

ЖК «Наутилус» – застройщик ООО "КВС-КРАСНОСЕЛЬСКИЙ", проектная декларация на сайте http://www.kvsspb.ru/obekty/zhk-nautilus/dokumenty/


Подписывайтесь на каналы "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, добавляйте нас в Яндекс.Дзен или приходите в группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

Новости компаний
ГК «КВС»
25.06.2018 15:05

ГК «КВС» получила банковское финансирование для ЖК «Наутилус»

Банк ВТБ открыл для компании «КВС» кредитную линию в размере 2,5 млрд рублей на финансирование строительства жилого квартала бизнес-класса «Наутилус» сроком на два с половиной года.
ГК «КВС»
25.06.2018 15:04

День Добрых соседей в ЖК «Линкор»

В прошедшую субботу, 23 июня, жители ЖК «Линкор», расположенного на улице Катерников, дом 5, корпус 1, начали утро с веселой музыки, звучавшей во дворе дома. По инициативе компании «КВС» и управляющей компании «КЭО-Сервис» там проводился День Добрых соседей.
ГК «ЦДС»
22.06.2018 16:14

ЦДС «Елизаровский» и ЦДС «Полюстрово» аккредитованы еще одним банком

Банк ВТБ (ПАО) аккредитовал два новых объекта ЦДС «Полюстрово» и ЦДС «Елизавровский» и предоставляет ипотечную ставку от 8,9% на все объекты ЦДС
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Застройщик Legenda впервые выпустит облигации на 2 млрд рублей
RBI получила разрешение на строительство жилого комплекса возле Левашовского хлебозавода
Setl City отреставрирует заброшенный особняк Веге на Октябрьской набережной
Депутаты раскритиковали законопроект, который позволит застроить территорию вокруг СКК жильем
Развязку к «Экспофоруму» не успеют построить к ПМЭФ-2019
Губернатор не хочет менять сроки строительства метро по прихоти коммуниста-строителя
Смольный отдал под отель участок в Калининском районе, где жители просили разбить сквер
Запас разрешений на стройки впрок не спасет девелоперов от отмены «долевки»
Петербуржцы задолжали в Фонд капремонта 1,2 миллиарда
Союз архитекторов просит помощи в реставрации особняка Половцева после пожара
Правильный выбор планировки квартиры
Продай три куртки, замшевых, — заплати дольщику
Как вернуть 650 тысяч рублей с покупки квартиры
Главврач как инструмент редевелопмента
Чем заняться на Дне города в Пушкине
О чем чаще всего забывают покупатели квартир в новостройках
Кредитный рейтинг Setl Group повышен до максимального BBB+(RU)
Нестандартные планировки квартир становятся популярнее
Ипотека набирает обороты
Индустрия красоты: объекты в Пушкине
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Как россияне тратят деньги в Финляндии

Ольга Гирдова, фото с сайта vk.com, группа

На КАД смялись грузовики. Пробка больше 11 км, люди идут пешком

Тест: Что вы знаете про ледоколы?

Новости компаний
ГК «КВС»
25.06.2018 15:05
ГК «КВС» получила банковское финансирование для ЖК «Наутилус»
Банк ВТБ открыл для компании «КВС» кредитную линию в размере 2,5 млрд рублей на финансирование строительства жилого квартала бизнес-класса «Наутилус» сроком на два с половиной года.
ГК «КВС»
25.06.2018 15:04
День Добрых соседей в ЖК «Линкор»
В прошедшую субботу, 23 июня, жители ЖК «Линкор», расположенного на улице Катерников, дом 5, корпус 1, начали утро с веселой музыки, звучавшей во дворе дома. По инициативе компании «КВС» и управляющей компании «КЭО-Сервис» там проводился День Добрых соседей.
ГК «ЦДС»
22.06.2018 16:14
ЦДС «Елизаровский» и ЦДС «Полюстрово» аккредитованы еще одним банком
Банк ВТБ (ПАО) аккредитовал два новых объекта ЦДС «Полюстрово» и ЦДС «Елизавровский» и предоставляет ипотечную ставку от 8,9% на все объекты ЦДС
СК «Полис Групп»
22.06.2018 15:46
Старт продаж. Новый апарт-комплекс М97 в Московском районе
Компания «Полис Групп» открывает продажи в новом апарт-комплексе М97.
фото предоставлено Группа Компаний «РосСтройИнвест»
22.06.2018 11:10
Театр и музыка в "Золотых куполах"
Многие знают, что группа компаний "РосСтройИнвест" реализует социальные и культурно-образовательные проекты в своих крупных жилых проектах. Жилой комплекс "Золотые купола" в Сертолово не стал исключением.
ГК «Эталон»
21.06.2018 16:59
«Эталон ЛенСпецСМУ» выплатил восьмой купон по облигационному займу
21 июня 2018 г. по облигационному займу АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») серии 001Р-01 (идентификационный номер выпуска 4B02-01-17644-J-001P) были полностью и своевременно исполнены обязательства по выплате 8-го купона.
ГК «КВС»
21.06.2018 13:48
Квартиры от компании «КВС» по ставкам от 6,7%
Сбербанк выдает ипотечный кредит на покупку квартир «КВС» с субсидированной ставкой от 7,1% на 7 лет и от 7,7% на 12 лет. При сумме кредита от 3,8 млн рублей ставки еще ниже – от 6,7 % на 7 лет и от 7,2% на 12 лет (процентные ставки действительны для участников зарплатного проекта)
ГК «ЦДС»
21.06.2018 13:36
Жилой комплекс ЦДС «Елизаровский» аккредитован еще одним банком
АК Барс Банк аккредитовал новый жилой комплекс ЦДС «Елизаровский». Покупатели квартир могут получить ипотечный кредит сроком до 25 лет.
ГК «ЦДС»
21.06.2018 12:38
Жилой комплекс ЦДС «Полюстрово» аккредитован еще двумя банками
Банк «Санкт-Петербург» (ПАО) и АК Барс Банк аккредитовали новый жилой комплекс ЦДС «Полюстрово».
ГК «КВС»
21.06.2018 12:10
Субботний день в кругу друзей
Сейчас добрососедские отношения и встречи во дворах снова набирают популярность. Компания «КВС» совместно с УК «КЭО-Сервис» с удовольствием организовывает мероприятия для сплочения соседей: "Как раньше"
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.