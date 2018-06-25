Педофила в Петербурге отправили в колонию на 16 лет

Суд в Петербурге счел доказанной причастность Ярослава Феклистова к четырем эпизодам совращения несовершеннолетних. В колонию строгого режима он отправится на 16 лет.

Как сообщает пресс-служба городских судов, на заседании 25 июня рассматривались четыре эпизода, с мая 2016 года по февраль 2017-го. Он развращал детей в возрасте от 12 до 16 лет, причем по одному из дел Феклистову вменили часть 6 статьи 134 УК РФ – половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, в отношении двух и более лиц.

Он уже был судим за подобное, что добавило ему не только срок, но и фразу в приговоре — с применением мер медицинского характера.