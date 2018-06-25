День Добрых соседей в ЖК «Линкор»

Еще
15:33 25.06.2018
Пришлите свою новость!
15:32
За кражу шубы «Роберто Кавалли» петербурженка расплатится условным сроком
15:27
Чиновников «Невской ратуши» оставили страдать без мобильных до середины июля
15:23
Крым будет праздновать вхождение в Россию дважды
15:12
Педофила в Петербурге отправили в колонию на 16 лет
15:08
«Взлетевший» шов остановит КАД и в августе
15:04
В Финляндию и Петербург вернётся жара, но не надолго
14:58
Садовничий: МГУ и СПбГУ не хватает денег на зарплаты преподавателям
14:54
Аргентинский зенитовец Дриусси сравнил наставников Семака и Гальярдо
14:44
Песков попросил «не сгущать краски» вокруг падающего рейтинга Путина
14:35
В Чечне прокомментировали возможный уход Салаха из сборной Египта после поездки в республику
14:24
Три колеса и 16 км/ч: «Мерседес» продаёт реплику первого в мире автомобиля
14:17
Вице-премьер Италии заявил о готовности снять санкции с России
13:58
Горсуд Петербурга отменил приговор «мясным королям», освободив их из-под стражи
13:52
Купчинское радиополе с военными памятниками могут перевести в зону деловой застройки
13:45
Взвившийся в воздух деформационный шов собрал пробку на КАД
13:41
Кадыров назначил мэра Грозного председателем чеченского правительства
13:34
За разбойную попытку стать миллионером петербуржец получил восемь с половиной лет
13:34
В Финляндии мошенники наживаются на молодых учёных
13:28
В Назрани неизвестные на машинах открыли огонь по студентам колледжа, двое пострадали
13:25
Участок трассы Е-95 за 388 млн рублей осветит компания из Петербурга
13:22
Английского спортивного журналиста спасли от голода в российском поезде
13:10
Санаторий «Дюны» продан структуре «Газпрома»
13:05
Автобус в Хабаровске разорвал «Патриот» на части, восемь пострадавших
13:01
Петербург за время чемпионата мира посетило 150 тысяч туристов
12:57
За избиение фельдшера петербуржца ждет полгода исправительных работ
12:42
Фантазия довела жителя Петербурга до вымышленного убийства и колонии
12:28
В Петербурге вновь пытаются обанкротить крупнейший завод вин и шампанского
12:24
Футбол собрал в одном пабе президентов шести стран
12:15
ВЦИОМ: Абсолютное большинство россиян выступают против легализации легких наркотиков
12:01
На КАД случилось сразу несколько ДТП, часть из них – наезды на стоящее авто
11:54
Экс-губернатора Кировской области доставили в колонию
11:45
Иностранные болельщики отдали честь Артему Дзюбе
11:19
Каждый десятый работающий россиянин занял денег до зарплаты и не отдал
11:14
Путин поздравил Эрдогана с победой
11:08
FIFA: Российские футболисты не употребляют допинг
11:04
Финский шенген можно успеть сделать до середины июля
10:53
Вынесен первый приговор за попытку скрыть подготовку взрыва в Казанском соборе
10:42
На КАД смялись грузовики. Пробка больше 11 км, люди идут пешком
10:23
Перешедшие на сторону Асада города отбивались от атак боевиков
10:13
Моряки задержанного украинского траулера в Крыму объявили голодовку
10:02
Российская национальная библиотека ответила на протечку воды фотографией тренажеров
10:01
Тест: Что вы знаете про ледоколы?
09:54
В Китае застрелили водителя погрузчика, который давил пешеходов
09:44
Арестованную за шпионаж Цуркан подозревают в выдаче схем электроснабжения Крыма и Донбасса
09:38
WSJ: НАТО опоздает на войну с Россией из-за дорог и бюрократии
09:23
Яровая попросила президента Литвы «подключить мозг»
09:17
У баяниста в Петербурге увели внедорожник
09:06
Казахстан запретил импорт продукции 36 российских птицефабрик
08:54
На проспекте Героев ребенка придавило шкафом
08:47
США ограничат экспорт технологий в Китай
08:29
Власти Италии запретили спасать суда с беженцами из Африки
08:18
Избирком Турции объявил о победе Эрдогана на выборах президента
08:08
Пенсионерам прибавят по тысяче рублей в 2019 году
08:01
В сборной Египта ответили на слухи об уходе Салаха из-за Кадырова
01:17
Ася Казанцева докажет, что футболисты – умники
24/06
Колумбия разгромила Польшу на ЧМ-2018
24/06
Уходивший от погони выпивший водитель свалился в залив на Канонерском острове
24/06
Моуриньо ждёт интересной игры от России и Уругвая в матче ЧМ-2018
24/06
Бабченко пожаловался на жизнь после «смерти»
24/06
Сеть заправок «ВТК» на границе с Финляндией уйдёт с молотка
24/06
Салах задумался об уходе из сборной Египта после встречи с Кадыровым
24/06
Туристам запретили делать селфи на некоторых пляжах Гоа
24/06
Генсек Совета Европы попросит Путина помиловать Сенцова
24/06
Сборная Англии разгромила Панаму и вышла в плей-офф ЧМ-2018
24/06
Асад исключил помощь Запада в восстановлении Сирии
24/06
«Алые паруса» посетили 1,2 млн человек
24/06
Гангстер бразильской «Богини» отправится в изолятор на Лебедева
24/06
Депутат Щербакова: Мне нужно извиниться перед главой района
Предыдущие новости
Архив материалов
Строительство Публикуется на правах рекламы
Публикуется на правах рекламы
Версия для печати
25.06.2018 15:04

День Добрых соседей в ЖК «Линкор»

День Добрых соседей в ЖК «Линкор»
ГК «КВС»

В прошедшую субботу, 23 июня, жители ЖК «Линкор», расположенного на улице Катерников, дом 5, корпус 1, начали утро с веселой музыки, звучавшей во дворе дома. По инициативе компании «КВС» и управляющей компании «КЭО-Сервис» там проводился День Добрых соседей.

Задорные аниматоры под звуки музыки пригласили всех жильцов комплекса присоединиться к празднику, и вскоре на детской площадке во дворе дома собрались несколько десятков человек, в первую очередь, конечно, из числа юных жителей и их родителей. Организаторы предложили вспомнить всем присутствующим, как раньше жизнь людей была прочно связана с их дворами, где все знали друг друга и совместно проводили праздники и гуляния.

В течение двух часов на площадке царила атмосфера веселья и радости. Аниматоры в костюмах Фиксиков, любимых мультперсонажей детей, проводили конкурсы и игры. Впрочем, не остались в стороне и взрослые – им предложили вспомнить игры, в которые когда-то играли во дворах: «Музыкальный светофор», «Съедобное-несъедобное», «Казаки-разбойники».

В конце мероприятия все желающие смогли поучаствовать в конкурсе рисунков на асфальте. Судя по всему, у участников в этот день было солнечное и светлое настроение, потому что рисунки получились яркими и насыщенными. Авторы пяти лучших работ получили от организаторов памятные призы.

Несмотря на то, что погода не совсем радовала – солнце время от времени сменялось тучами – все, кто принимал участие в Дне Добрых соседей, остались довольными. Для некоторых линкоровцев мероприятие стало прекрасной возможностью узнать друг друга поближе. 

Справка о компании ГК "КВС"

ЖК «Линкор» (застройщик ООО "КВС-Юг", проектная декларация на сайте kvsnew.kvsspb.ru/obekty)    


Подписывайтесь на каналы "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, добавляйте нас в Яндекс.Дзен или приходите в группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

Новости компаний
ГК «КВС»
25.06.2018 15:05

ГК «КВС» получила банковское финансирование для ЖК «Наутилус»

Банк ВТБ открыл для компании «КВС» кредитную линию в размере 2,5 млрд рублей на финансирование строительства жилого квартала бизнес-класса «Наутилус» сроком на два с половиной года.
ГК «КВС»
25.06.2018 15:04

День Добрых соседей в ЖК «Линкор»

В прошедшую субботу, 23 июня, жители ЖК «Линкор», расположенного на улице Катерников, дом 5, корпус 1, начали утро с веселой музыки, звучавшей во дворе дома. По инициативе компании «КВС» и управляющей компании «КЭО-Сервис» там проводился День Добрых соседей.
ГК «ЦДС»
22.06.2018 16:14

ЦДС «Елизаровский» и ЦДС «Полюстрово» аккредитованы еще одним банком

Банк ВТБ (ПАО) аккредитовал два новых объекта ЦДС «Полюстрово» и ЦДС «Елизавровский» и предоставляет ипотечную ставку от 8,9% на все объекты ЦДС
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Застройщик Legenda впервые выпустит облигации на 2 млрд рублей
RBI получила разрешение на строительство жилого комплекса возле Левашовского хлебозавода
Setl City отреставрирует заброшенный особняк Веге на Октябрьской набережной
Депутаты раскритиковали законопроект, который позволит застроить территорию вокруг СКК жильем
Развязку к «Экспофоруму» не успеют построить к ПМЭФ-2019
Губернатор не хочет менять сроки строительства метро по прихоти коммуниста-строителя
Смольный отдал под отель участок в Калининском районе, где жители просили разбить сквер
Запас разрешений на стройки впрок не спасет девелоперов от отмены «долевки»
Петербуржцы задолжали в Фонд капремонта 1,2 миллиарда
Союз архитекторов просит помощи в реставрации особняка Половцева после пожара
Правильный выбор планировки квартиры
Продай три куртки, замшевых, — заплати дольщику
Как вернуть 650 тысяч рублей с покупки квартиры
Главврач как инструмент редевелопмента
Чем заняться на Дне города в Пушкине
О чем чаще всего забывают покупатели квартир в новостройках
Кредитный рейтинг Setl Group повышен до максимального BBB+(RU)
Нестандартные планировки квартир становятся популярнее
Ипотека набирает обороты
Индустрия красоты: объекты в Пушкине
Говорим и показываем
Главное
Последнее

На КАД смялись грузовики. Пробка больше 11 км, люди идут пешком

Тест: Что вы знаете про ледоколы?

По Неве вновь прошёл бриг с алыми парусами

Новости компаний
ГК «КВС»
25.06.2018 15:05
ГК «КВС» получила банковское финансирование для ЖК «Наутилус»
Банк ВТБ открыл для компании «КВС» кредитную линию в размере 2,5 млрд рублей на финансирование строительства жилого квартала бизнес-класса «Наутилус» сроком на два с половиной года.
ГК «КВС»
25.06.2018 15:04
День Добрых соседей в ЖК «Линкор»
В прошедшую субботу, 23 июня, жители ЖК «Линкор», расположенного на улице Катерников, дом 5, корпус 1, начали утро с веселой музыки, звучавшей во дворе дома. По инициативе компании «КВС» и управляющей компании «КЭО-Сервис» там проводился День Добрых соседей.
ГК «ЦДС»
22.06.2018 16:14
ЦДС «Елизаровский» и ЦДС «Полюстрово» аккредитованы еще одним банком
Банк ВТБ (ПАО) аккредитовал два новых объекта ЦДС «Полюстрово» и ЦДС «Елизавровский» и предоставляет ипотечную ставку от 8,9% на все объекты ЦДС
СК «Полис Групп»
22.06.2018 15:46
Старт продаж. Новый апарт-комплекс М97 в Московском районе
Компания «Полис Групп» открывает продажи в новом апарт-комплексе М97.
фото предоставлено Группа Компаний «РосСтройИнвест»
22.06.2018 11:10
Театр и музыка в "Золотых куполах"
Многие знают, что группа компаний "РосСтройИнвест" реализует социальные и культурно-образовательные проекты в своих крупных жилых проектах. Жилой комплекс "Золотые купола" в Сертолово не стал исключением.
ГК «Эталон»
21.06.2018 16:59
«Эталон ЛенСпецСМУ» выплатил восьмой купон по облигационному займу
21 июня 2018 г. по облигационному займу АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») серии 001Р-01 (идентификационный номер выпуска 4B02-01-17644-J-001P) были полностью и своевременно исполнены обязательства по выплате 8-го купона.
ГК «КВС»
21.06.2018 13:48
Квартиры от компании «КВС» по ставкам от 6,7%
Сбербанк выдает ипотечный кредит на покупку квартир «КВС» с субсидированной ставкой от 7,1% на 7 лет и от 7,7% на 12 лет. При сумме кредита от 3,8 млн рублей ставки еще ниже – от 6,7 % на 7 лет и от 7,2% на 12 лет (процентные ставки действительны для участников зарплатного проекта)
ГК «ЦДС»
21.06.2018 13:36
Жилой комплекс ЦДС «Елизаровский» аккредитован еще одним банком
АК Барс Банк аккредитовал новый жилой комплекс ЦДС «Елизаровский». Покупатели квартир могут получить ипотечный кредит сроком до 25 лет.
ГК «ЦДС»
21.06.2018 12:38
Жилой комплекс ЦДС «Полюстрово» аккредитован еще двумя банками
Банк «Санкт-Петербург» (ПАО) и АК Барс Банк аккредитовали новый жилой комплекс ЦДС «Полюстрово».
ГК «КВС»
21.06.2018 12:10
Субботний день в кругу друзей
Сейчас добрососедские отношения и встречи во дворах снова набирают популярность. Компания «КВС» совместно с УК «КЭО-Сервис» с удовольствием организовывает мероприятия для сплочения соседей: "Как раньше"
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.