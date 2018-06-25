День Добрых соседей в ЖК «Линкор»

В прошедшую субботу, 23 июня, жители ЖК «Линкор», расположенного на улице Катерников, дом 5, корпус 1, начали утро с веселой музыки, звучавшей во дворе дома. По инициативе компании «КВС» и управляющей компании «КЭО-Сервис» там проводился День Добрых соседей.

Задорные аниматоры под звуки музыки пригласили всех жильцов комплекса присоединиться к празднику, и вскоре на детской площадке во дворе дома собрались несколько десятков человек, в первую очередь, конечно, из числа юных жителей и их родителей. Организаторы предложили вспомнить всем присутствующим, как раньше жизнь людей была прочно связана с их дворами, где все знали друг друга и совместно проводили праздники и гуляния.

В течение двух часов на площадке царила атмосфера веселья и радости. Аниматоры в костюмах Фиксиков, любимых мультперсонажей детей, проводили конкурсы и игры. Впрочем, не остались в стороне и взрослые – им предложили вспомнить игры, в которые когда-то играли во дворах: «Музыкальный светофор», «Съедобное-несъедобное», «Казаки-разбойники».

В конце мероприятия все желающие смогли поучаствовать в конкурсе рисунков на асфальте. Судя по всему, у участников в этот день было солнечное и светлое настроение, потому что рисунки получились яркими и насыщенными. Авторы пяти лучших работ получили от организаторов памятные призы.

Несмотря на то, что погода не совсем радовала – солнце время от времени сменялось тучами – все, кто принимал участие в Дне Добрых соседей, остались довольными. Для некоторых линкоровцев мероприятие стало прекрасной возможностью узнать друг друга поближе.

Справка о компании ГК "КВС"

ЖК «Линкор» (застройщик ООО "КВС-Юг", проектная декларация на сайте kvsnew.kvsspb.ru/obekty)