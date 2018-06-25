Садовничий: МГУ и СПбГУ не хватает денег на зарплаты преподавателям

Ректоры двух ведущих российских вузов обратились к Дмитрию Медведеву с просьбой дать им больше денег на зарплаты. Под письмом подписались Виктор Садовничий, возглавляющий МГУ, и Николай Кропачев, руководящий Санкт-Петербургским государственным университетом.

О существовании такого письма Садовничий рассказал на пресс-конференции в Москве 25 июня, его слова цитирует «Дождь» со ссылкой на «Интерфакс». Медведев, как объяснил ректор, документ уже видел.

Проблемы с выплатами у вузов возникли из-за высокого среднего уровня зарплат в обеих столицах. Майские указы, по которым оклад преподавательского состава должен быть вдвое выше средней по городу зарплаты, выполняется в полном объеме, но средства привлекаются из внебюджетных источников финансирования. Средний доход в МГУ — 136 тысяч рублей. Похожая ситуация и в Петербурге, деньги нужны университетам на развитие.