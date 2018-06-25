«Взлетевший» шов остановит КАД и в августе

Из-за дефекта на проезжей части на 84-м километре внешнего кольца КАД, в районе заезда с проспекта Обуховской Обороны, перекрыты первая и вторая полосы, рапортует пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Две полосы заезда на КАД с проспекта открыты в штатном режиме.

Сразу после получения информации о повреждении деформационного шва на место прибыли представители подрядной организации, обслуживающей дорогу, отмечается в сообщении. В 12:10 были введены ограничения движения, водителей о них предупредили с помощью информационных табло. В настоящий момент ведутся аварийно-восстановительные работы. Завершить их планируется до 7 часов утра 26 июня. Пробка длиной почти 4 км сохраняется, пользователи «Яндекс.Карт» отметили в ней ДТП.

Этот шов ещё доставит неудобства автомобилистам: на август текущего года намечена его замена в рамках планово-предупредительных работ.

Участок КАД у вантового моста, при том что четырёхполосный, представляет собой своего рода «узкое место»: здесь, особенно на внутреннем кольце, регулярно образуются пробки, иногда даже в отсутствие аварий или ограничений движения из-за ремонта.

Деформационный шов – очень важная деталь вантового моста. Он выполняет ответственную миссию на монолитных сооружениях из бетона. Так, мост разделен на четыре части, которые соединяются швами. При температурных колебаниях, которые в Петербурге бывают весьма резкими, деформационный шов призван уменьшить нагрузки на элементы конструкций в местах возможных деформаций, то есть он не позволяет мосту треснуть.