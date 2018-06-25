Аргентинский зенитовец Дриусси сравнил наставников Семака и Гальярдо

Себастьян Дриусси, аргентинский нападающий ФК "Зенит", в интервью официальному клубу 25 июня рассказал о своих впечатлениях от работы с новым главным тренером клуба Сергеем Семаком и о требованиях, которые тот предъявляет к игрокам.

"Я бы не сказал, что они сильно отличаются от тех, к которым мы уже привыкли за прошлый сезон. Схема игры, некоторые моменты во многом схожи. Сергей Семак любит играть, дает футболистам пространство, возможность что-то придумать. Мы такое только приветствуем, ведь это тот футбол, который нам очень нравится. Так что мы прекрасно понимаем, чего хочет новый главный тренер", – сказал форвард.

— Семака можно сравнить с Марсело Гальярдо, под руководством которого вы играли в «Ривер Плейте»?

— Как раз сегодня обсуждали это с Краневиттером. Он играл в «Ривере», когда Гальярдо только начинал свою тренерскую карьеру. Матиас сказал, что по интенсивности, по тем упражнениям, которые Семак предлагает футболистам, он очень напоминает именно его.

Кроме того, аргентинец признался в том, что не много знал о Семаке до его назначения. "Честно говоря, не так много. Только то, что видел на протяжении прошлого сезона. Знаю, что "Уфа" — это клуб с не самыми большими амбициями. Но они очень хотели добиться успеха, и то, что им в итоге удалось, — это очень высокий результат. Безусловно, во многом это заслуга именно тренера. Его работа с "Уфой" говорит сама за себя", – добавил он.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Дриусси готов поменять "Зенит" на "Рому".

Напомним, Сергей Семак был назначен главным тренером ФК "Зенит" 28 мая после отставки Роберто Манчини, который, в свою очередь, возглавил сборную Италии. Контракт с Семаком заключен по формуле 2+1 год.

Дриусси перешёл в "Зенит" из аргентинского клуба "Ривер Плейт" летом 2017 года за 15 млн евро. В прошедшем сезоне 22-летний нападающий провел 27 матчей, забил 5 голов и отдал 5 голевых передач.