Еще
15:34 25.06.2018
Пришлите свою новость!
15:32
За кражу шубы «Роберто Кавалли» петербурженка расплатится условным сроком
15:27
Чиновников «Невской ратуши» оставили страдать без мобильных до середины июля
15:23
Крым будет праздновать вхождение в Россию дважды
15:12
Педофила в Петербурге отправили в колонию на 16 лет
15:08
«Взлетевший» шов остановит КАД и в августе
15:04
В Финляндию и Петербург вернётся жара, но не надолго
14:58
Садовничий: МГУ и СПбГУ не хватает денег на зарплаты преподавателям
14:54
Аргентинский зенитовец Дриусси сравнил наставников Семака и Гальярдо
14:44
Песков попросил «не сгущать краски» вокруг падающего рейтинга Путина
14:35
В Чечне прокомментировали возможный уход Салаха из сборной Египта после поездки в республику
14:24
Три колеса и 16 км/ч: «Мерседес» продаёт реплику первого в мире автомобиля
14:17
Вице-премьер Италии заявил о готовности снять санкции с России
13:58
Горсуд Петербурга отменил приговор «мясным королям», освободив их из-под стражи
13:52
Купчинское радиополе с военными памятниками могут перевести в зону деловой застройки
13:45
Взвившийся в воздух деформационный шов собрал пробку на КАД
13:41
Кадыров назначил мэра Грозного председателем чеченского правительства
13:34
За разбойную попытку стать миллионером петербуржец получил восемь с половиной лет
13:34
В Финляндии мошенники наживаются на молодых учёных
13:28
В Назрани неизвестные на машинах открыли огонь по студентам колледжа, двое пострадали
13:25
Участок трассы Е-95 за 388 млн рублей осветит компания из Петербурга
13:22
Английского спортивного журналиста спасли от голода в российском поезде
13:10
Санаторий «Дюны» продан структуре «Газпрома»
13:05
Автобус в Хабаровске разорвал «Патриот» на части, восемь пострадавших
13:01
Петербург за время чемпионата мира посетило 150 тысяч туристов
12:57
За избиение фельдшера петербуржца ждет полгода исправительных работ
12:42
Фантазия довела жителя Петербурга до вымышленного убийства и колонии
12:28
В Петербурге вновь пытаются обанкротить крупнейший завод вин и шампанского
12:24
Футбол собрал в одном пабе президентов шести стран
12:15
ВЦИОМ: Абсолютное большинство россиян выступают против легализации легких наркотиков
12:01
На КАД случилось сразу несколько ДТП, часть из них – наезды на стоящее авто
11:54
Экс-губернатора Кировской области доставили в колонию
11:45
Иностранные болельщики отдали честь Артему Дзюбе
11:19
Каждый десятый работающий россиянин занял денег до зарплаты и не отдал
11:14
Путин поздравил Эрдогана с победой
11:08
FIFA: Российские футболисты не употребляют допинг
11:04
Финский шенген можно успеть сделать до середины июля
10:53
Вынесен первый приговор за попытку скрыть подготовку взрыва в Казанском соборе
10:42
На КАД смялись грузовики. Пробка больше 11 км, люди идут пешком
10:23
Перешедшие на сторону Асада города отбивались от атак боевиков
10:13
Моряки задержанного украинского траулера в Крыму объявили голодовку
10:02
Российская национальная библиотека ответила на протечку воды фотографией тренажеров
10:01
Тест: Что вы знаете про ледоколы?
09:54
В Китае застрелили водителя погрузчика, который давил пешеходов
09:44
Арестованную за шпионаж Цуркан подозревают в выдаче схем электроснабжения Крыма и Донбасса
09:38
WSJ: НАТО опоздает на войну с Россией из-за дорог и бюрократии
09:23
Яровая попросила президента Литвы «подключить мозг»
09:17
У баяниста в Петербурге увели внедорожник
09:06
Казахстан запретил импорт продукции 36 российских птицефабрик
08:54
На проспекте Героев ребенка придавило шкафом
08:47
США ограничат экспорт технологий в Китай
08:29
Власти Италии запретили спасать суда с беженцами из Африки
08:18
Избирком Турции объявил о победе Эрдогана на выборах президента
08:08
Пенсионерам прибавят по тысяче рублей в 2019 году
08:01
В сборной Египта ответили на слухи об уходе Салаха из-за Кадырова
01:17
Ася Казанцева докажет, что футболисты – умники
24/06
Колумбия разгромила Польшу на ЧМ-2018
24/06
Уходивший от погони выпивший водитель свалился в залив на Канонерском острове
24/06
Моуриньо ждёт интересной игры от России и Уругвая в матче ЧМ-2018
24/06
Бабченко пожаловался на жизнь после «смерти»
24/06
Сеть заправок «ВТК» на границе с Финляндией уйдёт с молотка
24/06
Салах задумался об уходе из сборной Египта после встречи с Кадыровым
24/06
Туристам запретили делать селфи на некоторых пляжах Гоа
24/06
Генсек Совета Европы попросит Путина помиловать Сенцова
24/06
Сборная Англии разгромила Панаму и вышла в плей-офф ЧМ-2018
24/06
Асад исключил помощь Запада в восстановлении Сирии
24/06
«Алые паруса» посетили 1,2 млн человек
24/06
Гангстер бразильской «Богини» отправится в изолятор на Лебедева
24/06
Депутат Щербакова: Мне нужно извиниться перед главой района
Предыдущие новости
Архив материалов
Спорт
Версия для печати
25.06.2018 14:54

Аргентинский зенитовец Дриусси сравнил наставников Семака и Гальярдо

Себастьян Дриусси, аргентинский нападающий ФК "Зенит", в интервью официальному клубу 25 июня рассказал о своих впечатлениях от работы с новым главным тренером клуба Сергеем Семаком и о требованиях, которые тот предъявляет к игрокам.

"Я бы не сказал, что они сильно отличаются от тех, к которым мы уже привыкли за прошлый сезон. Схема игры, некоторые моменты во многом схожи. Сергей Семак любит играть, дает футболистам пространство, возможность что-то придумать. Мы такое только приветствуем, ведь это тот футбол, который нам очень нравится. Так что мы прекрасно понимаем, чего хочет новый главный тренер", – сказал форвард.

— Семака можно сравнить с Марсело Гальярдо, под руководством которого вы играли в «Ривер Плейте»?

— Как раз сегодня обсуждали это с Краневиттером. Он играл в «Ривере», когда Гальярдо только начинал свою тренерскую карьеру. Матиас сказал, что по интенсивности, по тем упражнениям, которые Семак предлагает футболистам, он очень напоминает именно его.

Кроме того, аргентинец признался в том, что не много знал о Семаке до его назначения. "Честно говоря, не так много. Только то, что видел на протяжении прошлого сезона. Знаю, что "Уфа" — это клуб с не самыми большими амбициями. Но они очень хотели добиться успеха, и то, что им в итоге удалось, — это очень высокий результат. Безусловно, во многом это заслуга именно тренера. Его работа с "Уфой" говорит сама за себя", – добавил он.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Дриусси готов поменять "Зенит" на "Рому".

Напомним, Сергей Семак был назначен главным тренером ФК "Зенит" 28 мая после отставки Роберто Манчини, который, в свою очередь, возглавил сборную Италии. Контракт с Семаком заключен по формуле 2+1 год.

Дриусси перешёл в "Зенит" из аргентинского клуба "Ривер Плейт" летом 2017 года за 15 млн евро. В прошедшем сезоне 22-летний нападающий провел 27 матчей, забил 5 голов и отдал 5 голевых передач.


Подписывайтесь на каналы "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, добавляйте нас в Яндекс.Дзен или приходите в группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
14.06.2018 17:33

Каждый пятый участник ЗСД феста скачал свое фото благодаря МегаФону

Участники забега и велопробега по ЗСД скачали больше тысячи профессиональных фотографий с сайта «Марафон Фото». Возможность пользоваться сервисом бесплатно им подарила компания МегаФон.
Euromed Group
08.06.2018 15:32

Участников ЗСД феста оберегали врачи Euromed Express

Две бригады скорой помощи Euromed Express сопровождали бегунов и велосипедистов, промчавшихся по Западному скоростному диаметру вечером 2 июня. Автомагистраль впервые стала доступной для пешеходов благодаря «Фестивалю ЗСД. Засвети скоростной диаметр».
предоставлено Kingwinch Wake Park
07.06.2018 11:19

10-11 июня 2018 пройдет Кубок форта Константин

Ежегодные открытые соревнования по вейкбордингу – Кубок Форта Константин – в 2018 году станут мощнее, ярче и громче.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Аргентинский зенитовец Дриусси сравнил наставников Семака и Гальярдо
В Чечне прокомментировали возможный уход Салаха из сборной Египта после поездки в республику
Английского спортивного журналиста спасли от голода в российском поезде
Петербург за время чемпионата мира посетило 150 тысяч туристов
Иностранные болельщики отдали честь Артему Дзюбе
FIFA: Российские футболисты не употребляют допинг
В сборной Египта ответили на слухи об уходе Салаха из-за Кадырова
Колумбия разгромила Польшу на ЧМ-2018
Моуриньо ждёт интересной игры от России и Уругвая в матче ЧМ-2018
Салах задумался об уходе из сборной Египта после встречи с Кадыровым
Как Неймар окропил Петербург слезами
Как чемпионат мира защитили от петербургских фанатов
Это по-нашему. По-бразильски
Владимир Стогниенко: После третьего мяча сборной России я «поплыл»
Иностранец на вечер. Кого и зачем в «Тиндере» ищут гости мундиаля?
Россия двумя ногами в плей-офф
Фан-зона Конюшенной - в лужах, на поле "Санкт-Петербург Арены" - солнце
"Пиписька" в детском саду: за что отстранили от эфира комментатора Уткина
Сколько стоит попасть сегодня на футбол
Почему все боятся Салаха?
Говорим и показываем
Главное
Последнее

На КАД смялись грузовики. Пробка больше 11 км, люди идут пешком

Тест: Что вы знаете про ледоколы?

По Неве вновь прошёл бриг с алыми парусами

Новости компаний
14.06.2018 17:33
Каждый пятый участник ЗСД феста скачал свое фото благодаря МегаФону
Участники забега и велопробега по ЗСД скачали больше тысячи профессиональных фотографий с сайта «Марафон Фото». Возможность пользоваться сервисом бесплатно им подарила компания МегаФон.
Euromed Group
08.06.2018 15:32
Участников ЗСД феста оберегали врачи Euromed Express
Две бригады скорой помощи Euromed Express сопровождали бегунов и велосипедистов, промчавшихся по Западному скоростному диаметру вечером 2 июня. Автомагистраль впервые стала доступной для пешеходов благодаря «Фестивалю ЗСД. Засвети скоростной диаметр».
предоставлено Kingwinch Wake Park
07.06.2018 11:19
10-11 июня 2018 пройдет Кубок форта Константин
Ежегодные открытые соревнования по вейкбордингу – Кубок Форта Константин – в 2018 году станут мощнее, ярче и громче.
Setl City
04.06.2018 17:42
Победа в первом общегородском забеге по ЗСД досталась Холдингу Setl Group
Победительницей уникального массового забега по ЗСД, состоявшегося 2 июня, стала сотрудница Setl Group Вероника Алексахина. Забег прошел в рамках первого городского фестиваля «ЗСД – Засвети cкоростной диаметр». 987 бегунов пробежали 10 км по центральному, закрытому для машин, участку магистрали.
АО «Строительный трест»
31.05.2018 17:59
Каменщик «Строительного треста» - лучший в Ленинградской области
31 мая во Дворце труда наградили участников VIII профессионального конкурса «Лучший каменщик». Среди победителей - сотрудники компании «Строительный трест»
ГК «Эталон»
29.05.2018 17:35
Группа «Эталон» запускает программу «Квартиры с пробегом»
Группа «Эталон» презентует новую программу улучшения жилищных условий для покупателей, еще не получивших ключи от новых квартир. Программа получила название «Квартиры с пробегом».
Авиакомпания «Россия»
28.05.2018 11:05
Полет. Стиль. Спорт – новая уникальная ливрея «России»
28 мая в парк авиакомпании «Россия» с покрасочных работ прибыло воздушное судно Airbus A319 VQ-BCP «Ростов-на-Дону» в новой эксклюзивной ливрее, посвященной российскому спорту
Компания Л1
25.05.2018 15:37
Компания Л1 получила аккредитацию в еще одном банке
24 мая 2018 года Компания Л1 получила аккредитацию первой очереди ЖК «Лондон Парк» в ПАО «Транскапиталбанк». Все четыре корпуса уже сданы в эксплуатацию и активно заселяются
ГК "Пионер"
24.05.2018 19:30
В Петербурге открылся современный курортный комплекс
23 мая в Курортном районе состоялось торжественное открытие оздоровительного курорта «Первая Линия»
pixabay.com
16.02.2018 16:10
В Москве стартует 16-й шахматный турнир «Аэрофлот Опен»
Международный шахматный фестиваль «Аэрофлот Опен 2018», традиционно проводимый при поддержке Аэрофлота, пройдет с 19 февраля по 1 марта в гостинице «Космос»
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.