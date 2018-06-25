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25.06.2018 14:44

Песков попросил «не сгущать краски» вокруг падающего рейтинга Путина

 

Президент Владимир Путин «весьма прагматично» относится к собственным рейтингам и «никогда не оглядывается» на них. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков 25 июня.

Рейтинг российского лидера подкосила возможная  пенсионная реформа, пишет РБК. О разочаровании населения на прошлой неделе сообщили ВЦИОМ и Фонд «Общественное мнение».

Песков призвал не «сгущать краски». Он напомнил, что Владимир Путин на данной стадии реформы «не принимает участия в экспертных обсуждениях, которые ведутся с целью окончательного формирования позиции, поэтому общественная резонансность так или иначе влияет на волатильность рейтинговых показателей». «Но вы знаете, что Путин весьма прагматично к этому относится, и для него главное — это продолжение работы, выполнение своих обязанностей главы государства, и он никогда в данном случае не оглядывается на свой рейтинг, интересы людей для него превыше всего», — сказал Песков.

Справка:

14 июня премьер-министр Дмитрий Медведев официально объявил о решении правительства повысить пенсионный возраст. 16 июня законопроект внесён в Госдуму. Согласно предложению кабмина, пенсионный возраст в России должен будет увеличиться на пять лет для мужчин, до 65 лет, и на восемь лет для женщин, до 63 лет. К вечеру 22 июня против пенсионной реформы на сайте Change.org подписались более 2,3 млн человек.


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