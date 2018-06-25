Песков попросил «не сгущать краски» вокруг падающего рейтинга Путина

Президент Владимир Путин «весьма прагматично» относится к собственным рейтингам и «никогда не оглядывается» на них. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков 25 июня.

Рейтинг российского лидера подкосила возможная пенсионная реформа, пишет РБК. О разочаровании населения на прошлой неделе сообщили ВЦИОМ и Фонд «Общественное мнение».

Песков призвал не «сгущать краски». Он напомнил, что Владимир Путин на данной стадии реформы «не принимает участия в экспертных обсуждениях, которые ведутся с целью окончательного формирования позиции, поэтому общественная резонансность так или иначе влияет на волатильность рейтинговых показателей». «Но вы знаете, что Путин весьма прагматично к этому относится, и для него главное — это продолжение работы, выполнение своих обязанностей главы государства, и он никогда в данном случае не оглядывается на свой рейтинг, интересы людей для него превыше всего», — сказал Песков.