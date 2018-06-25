В Финляндию и Петербург вернётся жара, но не надолго

С понедельника, 25 июня, в соседней Финляндии температура будет постепенно повышаться, и к середине недели столбик термометра во многих регионах преодолеет отметку жары, сообщает Yle.

Вплоть до Лапландии погода разгуляется в районе +20. В первой половине недели будет выше +25 в южной и центральной частях Суоми. К среде, 27 июня, так будет в большинстве регионов страны. Метеорологи обещают солнце и переменную облачность.

Однако уже в четверг вновь начнёт холодать.

По прогнозу Метеорологического института Финляндии, в Петербурге отметка в +25 градусов может быть преодолена уже во вторник, в среду и в четверг тоже можно будет насладиться солнечной летней погодой, а в пятницу ожидается похолодание до +17 и дожди.