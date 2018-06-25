В Чечне прокомментировали возможный уход Салаха из сборной Египта после поездки в республику

Пресс-секретарь главы Чечни Рамзана Кадырова посчитал "фальшивкой" информацию CNN о том, что звезда Египта якобы остался недоволен посещением российской северокавказской республики и даже пригрозил уйти из сборной.

"Эти слова, что якобы в сборной Египта раздор, разброд и шатания, что якобы Мохамед Салах собирается уйти из команды, и это связано с пребыванием в Чеченской Республике, — это просто бессовестная ложь", – цитирует 25 июня Альви Каримова издание "Коммерсант".

По словам пресс-секретаря Рамзана Кадырова, Салах был в "отличном настроении" во время посещения Чечни, которую для своего базирования выбрали "фараоны", как неофициально называют египетскую сборную. "За все время пребывания сборной Египта в Чеченской Республике ни один человек другому не наступил на ногу, не испортил настроения, и они не могут согласиться с тем, что сборная Египта в восторге от тех условий, которые были созданы в Грозном ", – отметил Керимов. Он считает, что иностранной прессе "очень неприятно, что чемпионат мира в Российской Федерации удался".

Напомним, что телеканал CNN рассказал, что Мохамед Салах был недоволен тем, что во время его пребывания в Чечне его пытались использовать в политических целях. В частности, игроку "Ливерпуля" не понравился торжественный ужин, на котором его посадили с главой Чечни и сфотографировали. Кроме того, его сделали почетным гражданином республики, что получило большую огласку в СМИ. Пресс-секретарь египетской сборной опроверг слухи об уходе форварда из команды, отметив, что не знает, откуда у американских журналистов такая информация.