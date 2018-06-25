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25.06.2018 14:24

Три колеса и 16 км/ч: «Мерседес» продаёт реплику первого в мире автомобиля

Компания All Stars Classic – подразделение концерна Mercedes‐Benz – выставила на торги точную копию первого в мире автомобиля на основе моторного двигателя Motorwagen, сообщается на сайте компании.

Трёхколёсный Patent Motorwagen был создан Карлом Бенцем в конце XIX века – в 1885 году, а запатентован в Германии 29 января 1886 года (в этом же году, чуть позже, Готлиб Даймлер запатентовал двигатель внутреннего сгорания). Он представлял собой двухместный экипаж весом 250 килограммов на высоких колёсах со спицами. Этот исключительно передовой для своего времени автомобиль развивал скорость 16 км/ч. Его премьера состоялась на Всемирной выставке в Париже в 1887 году.

«Повозки» с двигателями внутреннего сгорания строились и до Бенца. Но его трёхколёсный Motorwagen стал первым коммерчески доступным и запатентованным продуктом, использовавшимся в реальной жизни. И хотя электромобили и машины с паровыми двигателями появились раньше, именно он считается прародителем современного автомобиля.

Выставленный на продажу экземпляр – это реплика, построенная в 2002 году и хранящаяся в музее Mercedes-Benz. Он находится в рабочем состоянии, у него нулевой пробег. Двигатель одноцилиндровый, расход – 10 литров, максимальная скорость – 16 км/ч. В 2001-2002 годах Mercedes-Benz выпустил целую серию полностью функциональных реплик Benz Patent Motorwagen, которые в основном разъехались по музеям и выставкам.

Три колеса и 16 км/ч: «Мерседес» продаёт реплику первого в мире автомобиля

Стоимость автомобиля сообщат потенциальным покупателям лично. Участвовать в торгах может любой желающий.


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