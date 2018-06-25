Вице-премьер Италии заявил о готовности снять санкции с России

Вице-премьер Италии Маттео Сальвини заявил, что власти готовы перейти от слов к делу в вопросе снятия антироссийских санкций. Об этом сообщает телеканал «Россия 24» 25 июня.

«К власти пришло правительство, которое хочет сделать то, что пообещало во время предвыборной кампании. Санкции против России бесполезны и вредны. Мы готовы перейти от слов к делу», — сказал Сальвини.

Он также добавил, что Россия, Италия и ЕС должны налаживать сотрудничество в области экономики и борьбы с терроризмом.

Антироссийские санкции были введены США, странами ЕС и рядом других государств летом 2014 года, после вхождения Крыма и Севастополя в состав РФ в марте 2014 года, начала боевых действий в Донбассе и авиакатастрофы лайнера МН17 под Донецком и неоднократно продлевались. В ответ РФ ввела запрет на импорт в страну ряд сельскохозяйственных товаров из Европы, более известный как "продуктовое эмбарго".