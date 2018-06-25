Клубный дом с рестораном появился у гольфистов

В воскресенье, 24 июня, в клубной деревне состоялось торжественное открытие ресторана «Земляничные поляны». Он был отдан под руководство Ольги Голубковой, владелицы Magnifique Catering Group (ранее- ГК «Наш Питер») и активного члена клуба.

Гостей праздника поприветствовала Олимпийская чемпионка, политик, почетный вице-президент Ассоциации гольфа России Светлана Журова. Большая поклонница гольфа Журова пожелала клубу процветания и отметила важность популяризации на территории Ленобласти такого вида отдыха как гольф.

В день торжественного открытия состоялась церемония награждения победителей двухдневного Чемпионата Санкт-Петербурга по гольфу. Президент РОО Федерации гольфа Санкт-Петербурга Сергей Спицын поздравил участников Чемпионата и добавил, что теперь у гольфистов появился еще один дом.

«Театр начинается с вешалки, а гольф – клуб – с поля. Клубный дом как пролог к пьесе, в которой вы можете стать главным героем, а вид с террасы легко заменит партер новой сцены Мариинского театра, если вы вдруг решите стать не участником событий, а просто зрителем, – уверена генеральный директор Strawberry fields Эвелина Трофимова. – Гольф – это азарт и смелость, точный расчет и выверенные движения, но в то же время игра позволяет полностью расслабиться. В клубном доме созданы все условия для релаксации: отличный ресторан, раздевалки с душевыми, конференц-зал и комфортное лобби. В ближайшее время здесь заработает фитнес-зал и массажные кабинеты».

По словам Эвелины Трофимовой, в планах владельцев открыть на территории Академию гольфа. «Мы хотим насытить площадку и зимними видами спорта: лыжами, коньками и зимним гольфом», – добавляет генеральный директор.



Гольф клуб международного класса и клубная деревня Strawberry fields расположены в нескольких минутах езды от Ораниенбаума, Петергофа и Стрельны. Проект гольф поля с 18 лунками выполнен в стиле Park land. Игрокам доступны 72 га с интересным ландшафтом, девятью искусственными водоемами. На территории гольф- клуба есть коттеджный поселок.