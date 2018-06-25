Глупость или измена?

Вопрос, заданный в 1916 году лидером кадетской партии Павлом Милюковым с трибуны Государственной Думы, возникает у меня каждый раз при виде "странных" решений, которые логически крайне трудно объяснимы, зато очень легко объяснимы корыстными интересами.

Случай с постановлением президиума Академии наук от 5 июня, которое предписывает перевести астрономические наблюдения из Пулковской обсерватории на другие наблюдательные базы, – именно из таких.

Как и случай с выдачей разрешения на строительство рядом с обсерваторией жилого комплекса "Планетоград", проект которого Дмитрий Синочкин ("Страсти по обсерватории", "Фонтанка.ру" от 21.06.18) называет вполне себе приличным.

Впрочем, давайте по порядку.

Сперва – о Пулковской обсерватории и упомянутом постановлении президиума РАН. "О научных достижениях пулковских ученых судить не берусь – некомпетентен. Нобелиатов среди них, насколько мне известно, нет. Полагаю, что президиум РАН в теме разбирается лучше", – пишет Синочкин.

Для начала открою страшную тайну: в России вообще нет нобелиатов в области астрономии. И в мире их нет. Просто потому, что нет Нобелевской премии по астрономии. Есть Нобелевская премия по физике, которую иногда получают астрофизики. Астрометристов – специалистов по определению местонахождения небесных тел и векторов их скоростей (это важнейшее направление работы Пулковской обсерватории), насколько мне известно, среди нобелиатов во всем мире нет.

Так что отсутствие нобелиатов в Пулковской обсерватории – не аргумент.

А что аргумент?

Например, рейтинг ФАНО (Федерального агентства научных организаций).

В 2015 году Пулковская обсерватория (официальное название – ГАО РАН, Главная астрономическая обсерватория РАН) по рейтингу эффективности ФАНО заняла 4 место среди организаций, подведомственных ФАНО (в 2014 году – 5 место), и ПЕРВОЕ место по числу публикаций на сотрудника – среди астрономических организаций. В последние 10 лет ГАО РАН лидирует по количеству работ, признанных важнейшими достижениями в области астрономии, согласно решениям Научного совета по астрономии РАН. При этом только одно подразделение ГАО РАН – Лаборатория астрометрии и звездной астрономии – по количеству публикаций на сотрудника превосходит такие организации как Институт земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн и Институт прикладной астрономии РАН.

Для справки: представители этих институтов в 2017 году входили в рабочую группу РАН, предложившую перенести наблюдения из ГАО РАН на другие базы. Иначе говоря, деятельность ГАО РАН оценивали представители организаций, намного менее эффективных согласно рейтингу ФАНО.

Указанная рабочая группа, – о чем говорилось в прошлогоднем обращении большой группы ученых, работающих в Пулковской обсерватории, к президенту РАН, – делала свои выводы на основании протокола Ученого совета ГАО РАН от 17.10.2016 г., где якобы было принято решение об утверждении такой концепции развития ГАО РАН, при которой астрономические наблюдения в ГАО РАН прекращаются.

Однако шесть членов ученого совета, присутствовавшие на заседании, письменно заявили о том, что подобное решение на заседании не обсуждалось и не принималось, иначе говоря – протокол недостоверен. В состав рабочей группы РАН, которая была призвана оценить работу астрометрических отделов ГАО РАН, должны были входить специалисты по астрометрии, звездной астрономии и небесной механике, но среди них не было ни одного такого специалиста: группа была образована из астрофизиков и одного радиоастронома. А на заседании президиума РАН обсуждение вопроса длилось восемь (!) минут – после чего было принято решение о целесообразности перевода наблюдений с Пулковских высот на другие площадки.

Можно ли полагать в этих условиях, что президиум РАН "лучше разбирается в вопросе"? На мой взгляд – нет. И на взгляд многих ученых из ГАО РАН – тоже.

Можно ли перенести наблюдения из Пулковской на другие базы? Теоретически – да, практически – с крайне негативным результатом. Называются филиал Пулковской обсерватории в Кисловодске, а также телескопы в Италии, Боливии и Чили.

Однако в Боливии сотрудниками ГАО РАН не ведутся регулярные научные наблюдения, телескоп в Чили законсервирован, телескоп в Италии – астрофизический, кисловодский телескоп дает меньше наблюдений, чем пулковские телескопы, при этом в Кисловодске вообще нет защитной зоны, установленной законодательно (ничто не мешает вести строительство хоть рядом с телескопом).

Наконец, ни один из телескопов в этих местах просто не подходит для высокоточной позиционной астрометрии.

Еще один расхожий аргумент защитников строительства: рядом с обсерваторией находится аэропорт Пулково, дающий сильнейшую "засветку", мешающую наблюдениям астрономов, – но градозащитники почему-то ополчились именно на "Планетоград"! Но этот аргумент рассчитан на простаков, не знающих, что главное направление наблюдений ГАО РАН – на ЮГ. А не на север, к аэропорту. На юге – вдоль Пулковского меридиана, – пока еще "засветки" нет.

"В ХХI веке в мире почти не осталось действующих обсерваторий в городах-миллионниках. И не из-за происков застройщиков: объективно наблюдения намного эффективнее вести в высокогорье", – уверяет Синочкин. Но астрометрические наблюдения не требуют кристальной чистоты воздуха, в отличие от астрофизических, и могут проводиться в относительной близости от населенных пунктов. Главное – это достаточно низкая яркость неба и спокойная атмосфера. Что пока еще обеспечивается в Пулковской обсерватории. И, кстати, вопреки распространенному представлению о питерской погоде, количество ясных ночей в Пулково не так уж и мало – 120-140 ночей в год. Этого достаточно для ведения эффективных астрометрических наблюдений.

Что будет, если построят "Планетоград"? Расстояние от него до павильона 26-дюймового рефрактора ГАО РАН – всего 900 метров, при этом он располагается точно к югу, в том секторе, где проводится 99% наблюдений. И создаст "засветку", которая фатально помешает продолжению наблюдений. А они необходимы: данные тем точнее, чем дольше с одного места идут наблюдения. Сейчас это 180 лет наблюдений (и в том числе 17% мировых наблюдений за астероидами). Позволим все это "похоронить" в угоду застройщику?

Понятно, что существование 3-километровой защитной зоны и необходимость согласовывать строительство с руководством ГАО РАН (причем в порядке, специально для этого установленном) – кость в горле у застройщиков. И потому попытки что-нибудь здесь построить не прекращаются.

Застройщик прекрасно знал и о наличии защитной зоны, и об отказе прошлого руководства обсерватории в согласовании строительства. При малейшем желании, он мог бы узнать и о том, что нынешний директор ГАО РАН не имел права это согласование выдавать. Собственно, поэтому суд и отменил разрешение на строительство "Планетограда".

Дмитрий Синочкин уверяет, что "Куйбышевский суд разрешение отменил, но в июне 2018-го Верховный суд РФ отменил решение Куйбышевского", но это не так. Верховный суд РФ отменил решение Санкт-Петербургского городского суда, признавшего незаконным проект планировки территории. Что касается разрешения на строительство первой очереди "Планетограда", то Куйбышевский суд его отменил, а городской суд это решение подтвердил, и оно вступило в силу. Именно поэтому строительство остановлено.

В этих условиях бессмысленно оценивать качество "Планетограда": даже если бы застройщик возводил архитектурный шедевр, это не имело бы значения.

На площади в 167 гектаров планировалось построить 1,5 млн кв. м жилья – это небольшой город, с населением как минимум в 50 тысяч человек, а то и больше. Это не просто плотная – это сверхплотная застройка. Ее плотность в два-три раза больше, чем в достаточно плотно застроенных Калининском и Василеостровском районах, в Центральном и Адмиралтейском (где зелени крайне мало), в шесть раз выше, чем в Московском, и в 35 раз выше, чем в действительно комфортном Пушкине.

Последнее. Попытки застроить территорию вокруг Пулковской обсерватории Петербурга, конечно же, мешают сохранению нормального астроклимата, и поэтому логично было бы этих попыток не допускать. Однако президиум РАН принимает прямо противоположное решение – прекратить наблюдения в ГАО РАН.

Выбирайте: глупость это или измена.

Замечу: лично я глупыми академиков точно не считаю.

Борис Вишневский