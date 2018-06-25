Панкевич: Криминальные новости о туристах есть во всех мировых мегаполисах

Петербург за время мундиаля уже посетили 150 тысяч туристов, в Смольном рассчитывают, что до конца чемпионата приедут еще 600 тысяч. Новый глава комитета по туризму рассказал “Фонтанке”, как себя чувствуют гости города.

Руководить городским туризмом Евгения Панкевича назначили в середине июня, в самый разгар чемпионата мира по футболу. До этого – в конце мая, опять же в пик туристического сезона – уволили Андрея Мушкарева, ничего толком ему не объяснив. Как выяснила «Фонтанка», в отличие от своего предшественника Евгений Панкевич планирует делать ставку на зимний туризм, впрочем, круизному тоже обещает поддержку. В целом новый глава не видит негатива в развитии туристической отрасли, даже в дни чемпионата мира.

- Расскажите, как проходило ваше назначение и кто вам предложил эту должность?

– Предложение мне поступило от правительства Санкт-Петербурга. Я тот самый человек, который в туризме и в культуре работает достаточно давно. Если читали мою биографию, то помните, что я долгое время работал в Музее Суворова (занимался там военно-историческими проектами), но начинал я свою деятельность в туризме в городском туристско-информационном бюро. Если резюмировать, то я человек не случайный. Последнее мое место работы – заместитель главы администрации Московского района. Там мы занимались проектом в честь его столетнего юбилея. Надеюсь, что за три месяца мы смогли достигнуть неплохих результатов: сделали дорожную карту и определили круг мероприятий, интересных в том числе для туристов.

- Вы понимаете, почему уволили Мушкарева? И одинаковое ли у вас с ним было и есть видение того, как должен развиваться туризм в Петербурге?

– Я бы сказал, что мы будем продолжать развитие туризма и те проекты, которые ведутся, и начинать новые, связанные с сезонным туризмом. Нас с Андреем Евгеньевичем связывали нормальные рабочие отношения.

- Мушкарев делал акцент на развитие круизного туризма. Перспективы этого направления не всегда были ясными: были вопросы, связанные с реконструкцией порта Морской фасад, затормозились планы по созданию собственного круизного оператора Петербурга. Есть ли у вас понимание перспектив развития данной сферы?

– Здесь надо понимать, что помимо других титулов и статусов Петербург – это морская столица. Наша основная задача развивать круизный туризм и большой шаг – это возможность находиться в городе таким туристам 72 часа без визы. Конечно, круизный туризм надо поддерживать и субсидировать. Но помимо этого мы хотим развивать событийный туризм, это – большой двигатель. Находясь в гуще чемпионата мира по футболу, это особенно видишь. В частности, у нас в планах развивать зимний туризм. Все предпосылки для этого есть. Все больше туристов интересуется именно этим видом путешествий, такие выводы мы сделали после роуд-шоу по Латинской Америке.

- Чем вы хотите привлечь иностранных туристов зимой?

– Это все, что связано с зимними активностями, со снегом. Все это интересно Индии, Китаю, Латинской Америке и другим гостям города. Самое главное, что это экономически будет выгоднее, чем приезжать в Петербург летом, – в музее вход дешевле, билеты на самолет дешевле. Более свободно человек будет ощущать себя в городе – не будет очередей. Для зимнего туризма важно и развитие инфраструктуры, как лыжных трасс, например, так и маркетинговые активности, которые мы будем анонсировать.

- Большая проблема для Петербурга – нелегальный бизнес, связанный с визитом китайских туристов в город. Как планируете разбираться с этим?

– Мы вели эту работу и раньше. Для нас безусловно важно, чтобы деньги туристов оставались в экономике города. Отдельно от отрасли эту проблему не решить, надо объединяться и сплачиваться, чтобы вместе продумать механизмы. Если говорить о частностях, то рейды с полицией по точкам нелегальной торговли проводились раньше и будут проводиться, мы их помогали организовывать. Это основной сегодняшний инструментарий. Нужно продумать и как изменить законодательство, просмотреть все наши соглашения с ассоциациями, найти места, где есть пробелы, чтобы решить вопрос и с этой стороны.

- Петербург сегодня комфортный город для китайских туристов?

– Петербург комфортный и для китайских, и для индийских туристов. В городе полностью работает программа China Friendly, сейчас запускается программа India Friendly. Во время чемпионата мира можно сказать, что мы комфортный город для туристов из всех стран, каждый для себя в Петербурге может найти что-то интересное.

- Даже несмотря на поток криминальных новостей о том, как туристы жалуются на то, как их облапошили в такси или они стали жертвами карманников?

– Этот срез новостей всегда в крупном мировом мегаполисе. Надо сказать, что мы предприняли усилия, чтобы защитить болельщиков, – создана туристическая полиция, это эффективные подразделения, они мобильны и говорят на иностранных языках. Полицейские работают вместе с городским туристическо-информационным бюро, службой Ask me, которые всегда помогут преодолеть языковой барьер.

- В последнее время часто ведется дискуссия о туристическом сборе. Нужен ли он Петербургу?

– Это общемировая практика, но нужно сделать таким образом, чтобы механизм работал правильно. Нужно продумать формат, чтобы ущерба для туристов не было.

- Еще вопрос по логотипу Артемия Лебедева – после тяжбы в УФАС с его студией расторгнут договор? Какие перспективы у логотипа Петербурга?

– Пока что мы намерены использовать туристический логотип Лебедева как формат визуализации наших павильонов. Для нас не имеет значения, кто разработал и кто его автор, главное, что это работает и туристы обращают внимание. Исходя из тех нормативных актов, которые опубликованы, это законно. Конечно, бренд – это история , которая должна меняться. Если помните, сначала в городе был бренд с медведями. Сегодня – это пиктограмма, похожая на мобильную связь. Завтра появится что-то еще, что будет соответствовать духу времени. Будем работать, будем креативить.

Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру»