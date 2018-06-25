Горсуд Петербурга отменил приговор «мясным королям», освободив их из-под стражи

Приговор Московского районного суда, которым Ивану Капитонову, Павлу Кукенко и Василию Верюжскому в феврале 2017 года было назначено наказание за мошенничество, 25 июня отменил городской суд Петербурга. Капитонов и Верюжский ранее получили 8 лет лишения свободы и штрафы в полмиллиона рублей, а Павел Кукенко – 3 года лишения свободы. Теперь дело возвращено в прокуратуру, Капитонов и Верюжский освобождены в зале суда, им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Павел Кукенко отбыл назначенный судом первой инстанции срок наказания и уже находится на свободе.

Напомним, Иван Капитонов и Василий Верюжский, в прошлом – хозяева крупнейшего импортера мяса «Группа «Рубеж», были арестованы в июле 2014 года. По версии обвинения, они вместе со знакомым Верюжского Павлом Кукенко обманули своего бизнес-партнера Геннадия Хрючкина при покупке у него доли в компании ООО «Продимпорт», причинив ущерб в размере 1,7 млрд руб.

Как сообщил «Фонтанке» представляющий интересы Капитонова адвокат Алексей Соколов, для вынесения решения горсуду понадобилось полгода времени и двенадцать заседаний, что является необычным для апелляционной инстанции. «Я рад отметить, что городской суд услышал все доводы защиты, разобрался в этом непростом деле и вынес решение, которое нам позволит дальше добиваться единственно возможного решения по этому делу, а именно полного оправдания», – отметил адвокат.