Горсуд Петербурга отменил приговор «мясным королям», освободив их из-под стражи
Приговор Московского районного суда, которым Ивану Капитонову, Павлу Кукенко и Василию Верюжскому в феврале 2017 года было назначено наказание за мошенничество, 25 июня отменил городской суд Петербурга. Капитонов и Верюжский ранее получили 8 лет лишения свободы и штрафы в полмиллиона рублей, а Павел Кукенко – 3 года лишения свободы. Теперь дело возвращено в прокуратуру, Капитонов и Верюжский освобождены в зале суда, им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Павел Кукенко отбыл назначенный судом первой инстанции срок наказания и уже находится на свободе.
Напомним, Иван Капитонов и Василий Верюжский, в прошлом – хозяева крупнейшего импортера мяса «Группа «Рубеж», были арестованы в июле 2014 года. По версии обвинения, они вместе со знакомым Верюжского Павлом Кукенко обманули своего бизнес-партнера Геннадия Хрючкина при покупке у него доли в компании ООО «Продимпорт», причинив ущерб в размере 1,7 млрд руб.
Как сообщил «Фонтанке» представляющий интересы Капитонова адвокат Алексей Соколов, для вынесения решения горсуду понадобилось полгода времени и двенадцать заседаний, что является необычным для апелляционной инстанции. «Я рад отметить, что городской суд услышал все доводы защиты, разобрался в этом непростом деле и вынес решение, которое нам позволит дальше добиваться единственно возможного решения по этому делу, а именно полного оправдания», – отметил адвокат.
Справка:
Группа компаний «Рубеж» была основана в начале 2000-х годов Василием Верюжским и Геннадием Хрючкиным (им принадлежало по 35% бизнеса, еще 10% было у Сергея Туркина и 20% — у Владимира Ульянова). До 2008 года группа занимала около 10% российского рынка импорта мяса, а также активно развивала собственное производство в России. По данным СПАРК, до кризиса выручка холдинга достигала 20 млрд рублей. Начиная с 2010 года основные юрлица группы (ООО «Рубеж-плюс Регион», ООО «ГПК «Рубеж», ООО «ГПК») обанкротились. Однако основные активы были выкуплены структурами, связанными с владельцами «Рубежа». В 2011 году Василий Верюжский объявлял о намерении инвестировать 10 млрд рублей в модернизацию Псковской и Новгородской птицефабрик. Однако уже в начале 2013 года на них тоже начались процедуры банкротства из-за долгов перед Сбербанком. В 2014 году Капитонова и Верюжского задержали сотрудники ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти в рамках расследования уголовного дела по статье «Мошенничество в особо крупном размере», возбужденного по заявлению экс-партнера предпринимателя по холдингу «Рубеж» Геннадия Хрючкина.