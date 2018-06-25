Купчинское радиополе с военными памятниками могут перевести в зону деловой застройки

Администрация Фрунзенского района намерена перевести Купчинское радиополе в зону деловой застройки. Такое предложение прозвучало на слушаниях по проекту изменений в Генплан Санкт-Петербурга, проходивших в здании купчинской райадминистрации, рассказал «Фонтанке» 25 июня местный активист и глава регионального отделения «Партии Роста» Павел Швец.

На слушаниях позицию властей озвучил начальник отдела строительства и землепользования Александр Хотелов. По его словам, несмотря на то, что на участке запланировано создание мемориального комплекса оборонительного рубежа «Ижoра» с ДОТами и размещение музея военной техники под открытым небом, у администрации есть на эту землю другие планы. В частности, рассматривается вопрос размещения здесь «Университета третьего возраста», так как в районе «много пожилых людей». Также там хотят разместить некую школу искусств. Для всего этого и требуется перевод территории в зону Д, заявил Хотелов.

Местные активисты, в свою очередь, предлагали разделить территорию радиоцентра на два участка: на одном оставить зону Р-3, а другой сделать зоной Р-4, куда входят исторические парки. В будущем там планировали создать военный мемориал: на участке находятся три сооружения военных лет, включенные в список региональных памятников «Оборонительные сооружения блокадного Ленинграда». В феврале 2017 года об этом заявлял губернатор Полтавченко: в письме депутату ЗакСа Оксане Дмитриевой он сообщал о согласованной приоритетной программе «Общественные пространства Санкт-Петербурга», куда вошел участок радиополя, ограниченный пр. Славы и улицами Димитрова, Софийской и Бухарестской. «Предусматривается создание мемориала защитникам Ленинграда на основе сохранившихся на территории антенных полей оборонительных сооружений времен Великой Отечественной войны «Ижорского оборонительного рубежа», – говорится в ответе Полтавченко от 15 ноября 2017 года.

Также в нем упомянуто о другой инициативе — в июне 2016 года фонд Светланы Медведевой, супруги российского премьера, просил построить здесь храм великомученика Дмитрия Солунского. По мнению губернатора, территория поля — 19 гектаров — позволяет и построить храм, и оборудовать военный памятник.

Представитель райадминистрации на прошедших слушаниях об этом храме тоже не забыл. Однако, по его словам, в Петербурге развитие храмов идет «комплексно». В составе храмов, заявил Хотелов, «находятся начальные школы и другие православные учреждения». Активисты в связи с этим опасаются, что военный мемориал по факту окажется «зажат» на минимально возможном клочке земли — рядом с «деловой застройкой» и храмом.

Купчинское радиополе – единственный в черте города комплекс фортификационных сооружений, построенных в 1943 году и сохранившихся по сей день. Купчинцы уже не первый год восстанавливают и обустраивают это место, а в памятные дни блокады водят туда экскурсии.