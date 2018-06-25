Электромобиль Volkswagen покорил гору быстрее, чем болиды с ДВС

Volkswagen снова вошел в историю, записав на свой счет еще один необычный рекорд скорости, сообщает пресс-служба компании.

В соревнованиях по скоростному подъему на гору Pikes Peak 24 июня электрический спорт-прототип I.D. R Pikes Peak установил абсолютный рекорд этой знаменитой трассы: 7 минут 57 и 148 тысячных секунды. Таким образом впервые электромобиль (им управлял французский гонщик Роман Дюма) преодолел 20-километровый подъем со 156 поворотами и уклоном в среднем на 7 процентов быстрее всех автомобилей и с ДВС, и с электроприводом.

Это вторая удачная попытка Volkswagen взять гору Pikes Peak. В 2013 году такой же специально построенный прототип с девятикратным чемпионом мира по ралли Себастьяном Лоебом за рулем поставил рекорд трассы для электромобилей, но не смог стать быстрее, чем болиды с ДВС.

Pikes Peak International Hill Climb (PPIHC) это ежегодная гонка на время по подъему, проходящая на горе Пайкс-Пик в штате Колорадо. Неофициальное название – «Гонка в облаках» (Race to the Clouds). Длина дистанции 19,99 км (12,42 мили). Стартуют гонщики на отметке 2 862 метра над уровнем моря, финишируют почти у самой вершины, на высоте 4 301 метр. Гонка включена в календарь международных событий Международной автомобильной федерации. Первые состязания состоялись в 1916 году, и в настоящее время в соревнованиях участвуют различные классы автомобилей, мотоциклов, грузовиков и квадроциклов. С недавних пор в их число вошли и электромобили – как специально построенные прототипы, так и специально подготовленные серийные, в частности гоночный вариант Tesla Model S.