Кадыров назначил мэра Грозного председателем чеченского правительства
Муслим Хучиев указом главы Чечни Рамзана Кадырова назначен на должность председателя правительства республики. Место его заместителя займет Иса Тумхаджиев. Подпись на документах Кадыров поставил 25 июня, об этом он сообщил в Telegram.
Мэр Грозного Хучиев сменил на посту председателя правительства Чечни Абубакара Эдельгериева — он, как сообщалось ранее, уехал в Кремль после назначения на должность советника президента России по климатическим вопросам. Что касается первого заместителя, то предшественник Тумхаджиева Ибрагим Закриев ушел с поста по собственному желанию.
«Поздравляю Муслима Магомедовича и Ису Абубакаровича, желаю успехов и удачи», – написал Кадыров и добавил, что кандидатура Хучиева была поддержана депутатами регионального парламента единогласно.
Должность в правительстве Хучиев занимает не впервые, ранее он возглавлял министерство территориального развития. Мэром чеченской столицы он был с 2010 по 2012 год, на эту должность он вернулся в 2015.