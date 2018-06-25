За разбойную попытку стать миллионером петербуржец получил восемь с половиной лет

Смольнинский районный суд Петербурга признал виновным петербуржца, который приглядывался к содержимому банковской ячейки знакомого. Налет стоил потерпевшему 12 миллионов, а осужденному — 8,5 лет жизни в колонии.

О приговоре сообщает городская прокуратура, суд рассматривал дело 25 июня. Как было установлено на заседании, 45-летний петербуржец в ноябре 2016 года случайно узнал о намерении знакомого забрать из банковской ячейки 12 миллионов рублей. Заручившись поддержкой товарища и перцовым баллончиком, он встретил миллионера на выходе из банка, перегородил ему дорогу к машине и распылил в лицо газ. Как ранее писала «Фонтанка», налетчики разъехались в разные стороны, задержать удалось только одного.