В Назрани неизвестные на машинах открыли огонь по студентам колледжа, двое пострадали

Два подростка получили ранения в результате стрельбы в колледже Назрани днём 25 июня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.

По данным издания, двоих молодых людей 17 и 18 лет с «незначительными травмами» доставили в больницу. Угрозы их жизни нет.

По предварительной информации, инцидент произошёл около Ингушского политехнического колледжа. К зданию подъехали три машины, неизвестные обстреляли молодых людей из оружия. Объявлен план «Перехват».