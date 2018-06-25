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25.06.2018 13:27

Электросамокат или гироскутер? Что выбрать - рассказывают эксперты КЕЙ

Электросамокат или гироскутер? Что выбрать - рассказывают эксперты КЕЙ
Магазин "Кей"

Современный рынок предлагает несколько вариантов электротранспорта. Эксперты магазина КЕЙ сравнили два самых популярных: гироскутер и электросамокат.

Вес и компактность. Вес самоката варьируется в зависимости от модели: у некоторых он может быть меньше, чем у гироскутера. А вот в компактности с небольшим отрывом победу можно присвоить гироскутеру.

Легкость освоения и управления. Научиться кататься на обоих устройствах не составит большого труда. Электросамокат управляется за счёт руля и педали, гироскутер управляется наклонами корпуса. Для освоения самоката не требуется никаких навыков. А вот к управлению гироскутером надо привыкнуть.

Скорость. Безоговорочным победителем в скорости выходит электросамокат, который может развивать скорость до 35 км/ч. Максимальная скорость гироскутера 20 км/ч.

Расстояние. Максимально расстояние, на которое вы сможете уехать без подзарядки, у электросамоката достигает 45 км против 22 км у гироскутера.

Безопасность. Удержать равновесие на гироскуторе не так просто, поэтому и падения не редкость. Самокат не так требователен к своему пилоту в отношении равновесия, а наличие руля помогает сохранять устойчивое положение. 

Проходимость. И тут электросамокат обходит гироскутер. Самокат чувствует себя на неровных дорогах более уверенно. В случае забуксовки или застревания достаточно слезть с него и вытащить за руль. За гироскутером придется каждый раз нагибаться.

Цена. Здесь пальма первенства однозначно уходит гироскутеру, цены на который начинаются от 10 тысяч. За самый простой электросамокат придется отдать не меньше 18 тысяч. 

Дизайн. Большое внимание дизайну уделяют производители гироскутеров. Яркие, цветные, глянцевые, стильные – многообразие вариантов на любой вкус и цвет. Внешний вид самокатов более однообразный и строгий. 

Гироскутер – яркий, компактный, интересный в управлении и недорогой станет отличным выбором, если вы преследуете в основном развлекательные цели. Но если вы хотите использовать транспорт для перемещения по городу, то утилитарный электросамокат подойдет больше. Он удобнее в использовании, развивает большую скорость, лучше справляется с препятствиями на дороге, но и стоит подороже.

 


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