Взвившийся в воздух деформационный шов собрал пробку на КАД

Пробку длиной около 4 километров на внешнем кольце КАД днём 25 июня спровоцировали внезапные дорожные работы. Сотрудники ФКУ Упрдор «Северо-Запад» устраняют технический дефект перед вантовым мостом, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

По их словам, на внешнем кольце после развязки с проспектом Обуховской Обороны во втором ряду разворотило деформационный шов. Автомобилисты позвонили в Упрдор «Северо-Запад» раньше, чем кто-то успел влететь в это препятствие.

Напомним, утром 11-километровая пробка образовалась на севере КАД из-за столкновения трёх грузовиков.