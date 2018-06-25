Участок трассы Е-95 за 388 млн рублей осветит компания из Петербурга

Новые фонари на трассе Е-95 в Псковской области за 388 млн рублей установит петербургская компания «Энергопроминвест». На участке дороги от деревни Новгородка до деревни Бегуново, протяженностью 140 км, сначала будет демонтировано 122 старых светильника, а затем установлено 1178 новых.

Информация об этом появилась на сайте государственных закупок 25 июня. Компания «Энергопроминвест» стала единственным участником закупки ФКУ «Управления федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад», поэтому контракт с фирмой будет подписан в течение 10 дней.

Работы на трассе начнутся 1 августа 2018 года, окончание намечено на октябрь 2020 года. Это первая закупка, по итогам которой именно с «Энергопроминвестом» будет заключен государственный контракт. До этого компания трижды пыталась принять участие в тендерах, но безуспешно.

ООО «Энергопроминвест» зарегистрировано в марте 2015 года Натальей Литвиной, которая владеет компанией по сей день. По данным СПАРК, за 2016 год выручка организации составила 175 млн рублей, а чистая прибыль – 15 млн рублей.До настоящего времени ни компания, ни её владелица Наталья Литвинова в прессе не фигурировали.