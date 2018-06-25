В Финляндии мошенники наживаются на молодых учёных

В академических кругах Финляндии ежегодно происходит ряд случаев, когда мошенники выманивают деньги у учёных, пишет 25 июня Yle.

По данным издания, аферисты выступают от имени научных изданий и присылают потенциальным жертвам предложение о публикации. Обещают сделать всё недорого, быстро и без рецензирования. Или приглашают на несуществующие конференции с платным участием. Так, в технологическом университете Тампере в силу неопытности на удочку мошенников попадаются минимум три учёных в год.

Публикации в научных журналах необходимы для защиты диссертации и поиска инвесторов. Если докторант, пишущий диссертацию в Финляндии, по ошибке публикует часть своей научной работы в сомнительном месте, то это может сказаться на его репутации исследователя.

Научные публикации – это миллиардный бизнес, и количество мошенников в этой сфере постоянно растет, отмечает издание.