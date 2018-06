Английского спортивного журналиста спасли от голода в российском поезде

Футбольный обозреватель The New York Times Рори Смит забыл запастись едой во время 24-часового путешествия из Екатеринбурга в Самару, однако от голода его спасли сердобольные россияне.

Известный спортивный журналист в своем твиттере рассказал о самом необычном путешествии в его жизни, которое удалось пережить в России. Рори Смит приобрел билет в обычный плацкартный вагон поезда Екатеринбург – Самара, который направлялся в Анапу, что, как пишет журналист, делало его похожим на самолет Манчестер – Фуэртевентура (второй по величине остров Канарских островов).

Иностранец, незнакомый с "традициями" путешествия в российском плацкарте, взял с собой только вафли, на которые он потратил всю имеющуюся у него наличку, и намеревался просто перекусить в вагоне-ресторане. Однако сделать этого ему не удалось, что обрекло журналиста на голодное путешествие.

I'd made a tactical error – the sort I should be better than – and brought both no actual food, and spent all of my cash on stroopwaffels, so couldn't hit the restaurant car and get a tasty meat sandwich, or spaghetti with cheese. But I was fine, a few hours out from Samara. — Rory Smith (@RorySmith) 23 июня 2018 г.

"Я совершил тактическую ошибку – стоило бы поступить умнее – и сделал две вещи: не взял с собой нормальной еды и потратил все свои наличные деньги на вафли, поэтому не смог попасть в вагон-ресторан и получить вкусный сэндвич или спагетти с сыром".

К страданиям британца прибавилось то, что через какое-то время россияне начали распаковывать и есть взятую с собой еду.

To be honest, I feel that morale would have been higher, two hours in, if my cabin-mates hadn’t opted for hard-boiled eggs and pickled cucumber for dinner. That smell is...not going to shift. — Rory Smith (@RorySmith) 22 июня 2018 г.

"Честно говоря, я чувствовал, что мой моральный настрой был бы лучше, но через два часа мои товарищи по путешествию начали доставать вареные яйца и маринованные огурцы на ужин. Этот запах ... он не испарится никогда".

Через какое-то время его соседи – "поедатели яиц" – "сердитая" мать и дочь тоже начали есть. По его словам, за 12 часов пути он не перекинулся с ними и парой фраз из-за плохого знания русского. Единственные, кто "общался" с британцем, были дети, которые почти час ходили смотреть на иностранца и говорили ему "Hello my friend" ("Привет, мой друг").

And then, while I was having a lie down after all that Hello My Friending, I felt a tap. The Mum presented me with a bowl of cucumber, tomato, sausage and bread, and made it clear I was to eat it. She then produced a muffin, and gave me that. She then mimed "you'll waste away." — Rory Smith (@RorySmith) 23 июня 2018 г.

"И затем, когда я решил прилечь, после всех этих "Привет, мой друг", я почувствовал прикосновение. Мать подала мне тарелку с огурцами, помидорами, колбасой и хлебом и дала понять, что мне необходимо это съесть. Затем она протянула мне кекс, показывая, что, мол, ты совсем истощал".

Сердобольная россиянка не остановилась даже когда британец показал, что его живот полон. Он через онлайн-переводчик пытался объяснить, что сходит в Самаре, его соседям еще долго ехать, но женщина положила в сумку не знающему российских реалий приезжему еще и печенье. Когда британец добрался до пункта назначения, он написал еще один твит о том, что такое вряд ли произошло бы в его родной Британии.

I don't want to be all HERE'S WHAT THE MSM WON'T TELL YOU ABOUT RUSSIA, but not sure that's ever happened to me on a British train. Admittedly, that may be because I rarely board a train without two Grab Bags of Rolos, but still. Well done that lady. Eat all the eggs you like. — Rory Smith (@RorySmith) 23 июня 2018 г.

"Я не хочу писать что-нибудь типа "вот что СМИ не расскажет вам о России", но я не уверен, что такое случилось бы со мной в британском поезде. Может, потому, что я редко сажусь в вагон без двух пачек Rolos, но тем не менее. Вы молодец, леди. Ешьте яйца сколько хотите, если вам нравится".

За приключениями известного журналиста в поезде активно следили его соотечественники и удивлялись российским реалиям. Помимо Смита, мнение о России стала менять и западная пресса. Так, британский The Guardian признал Россию отличным местом для чемпионата, Washington Post удивился тому, как хорошо Москва готова к турниру и не похожа на то, что рисуют на Западе, а Der Spiegel извинился за критику, которую они печатали до начала мундиаля.