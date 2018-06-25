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Чемпионат мира по футболу 2018
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25.06.2018 13:22

Английского спортивного журналиста спасли от голода в российском поезде

Футбольный обозреватель The New York Times Рори Смит забыл запастись едой во время 24-часового путешествия из Екатеринбурга в Самару, однако от голода его спасли сердобольные россияне.

Известный спортивный журналист в своем твиттере рассказал о самом необычном путешествии в его жизни, которое удалось пережить в России. Рори Смит приобрел билет в обычный плацкартный вагон поезда Екатеринбург – Самара, который направлялся в Анапу, что, как пишет журналист, делало его похожим на самолет Манчестер – Фуэртевентура (второй по величине остров Канарских островов).

Иностранец, незнакомый с "традициями" путешествия в российском плацкарте, взял с собой только вафли, на которые он потратил всю имеющуюся у него наличку, и намеревался просто перекусить в вагоне-ресторане. Однако сделать этого ему не удалось, что обрекло журналиста на голодное путешествие.

 

 

"Я совершил тактическую ошибку – стоило бы поступить умнее – и сделал две вещи: не взял с собой нормальной еды и потратил все свои наличные деньги на вафли, поэтому не смог попасть в вагон-ресторан и получить вкусный сэндвич или спагетти с сыром".

К страданиям британца прибавилось то, что через какое-то время россияне начали распаковывать и есть взятую с собой еду.

 

 

"Честно говоря, я чувствовал, что мой моральный настрой был бы лучше, но через два часа мои товарищи по путешествию начали доставать вареные яйца и маринованные огурцы на ужин. Этот запах ... он не испарится никогда".

Через какое-то время его соседи – "поедатели яиц" – "сердитая" мать и дочь тоже начали есть. По его словам, за 12 часов пути он не перекинулся с ними и парой фраз из-за плохого знания русского. Единственные, кто "общался" с британцем, были дети, которые почти час ходили смотреть на иностранца и говорили ему "Hello my friend" ("Привет, мой друг").

 

 

"И затем, когда я решил прилечь, после всех этих "Привет, мой друг", я почувствовал прикосновение. Мать подала мне тарелку с огурцами, помидорами, колбасой и хлебом и дала понять, что мне необходимо это съесть. Затем она протянула мне кекс, показывая, что, мол, ты совсем истощал".

Сердобольная россиянка не остановилась даже когда британец показал, что его живот полон. Он через онлайн-переводчик пытался объяснить, что сходит в Самаре, его соседям еще долго ехать, но женщина положила в сумку не знающему российских реалий приезжему еще и печенье. Когда британец добрался до пункта назначения, он написал еще один твит о том, что такое вряд ли произошло бы в его родной Британии.

 

 

"Я не хочу писать что-нибудь типа "вот что СМИ не расскажет вам о России", но я не уверен, что такое случилось бы со мной в британском поезде. Может, потому, что я редко сажусь в вагон без двух пачек Rolos, но тем не менее. Вы молодец, леди. Ешьте яйца сколько хотите, если вам нравится".

За приключениями известного журналиста в поезде активно следили его соотечественники и удивлялись российским реалиям. Помимо Смита, мнение о России стала менять и западная пресса. Так, британский The Guardian признал  Россию отличным местом для чемпионата, Washington Post удивился тому, как хорошо Москва готова к турниру и не похожа на то, что рисуют на Западе, а Der Spiegel извинился  за критику, которую они печатали до начала мундиаля.


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