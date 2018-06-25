Санаторий «Дюны» продан структуре «Газпрома»

Группа ЛСР продала санаторий «Дюны» на берегу Финского залива. Как следует из данных СПАРК, 21 июня у недвижимости был зарегистрирован новый собственник – ЗАО «Лидер», структура НПФ «Газфонд» и Газпромбанка.

Продажу актива «Фонтанке» подтвердили в ЛСР 25 июня, однако детали сделки традиционно не раскрываются. РБК пишет со ссылкой на осведомленный источник, что новый собственник теперь планирует развивать совместно два санатория – «Дюны» и расположенный рядом «Белые ночи». Оба места для отдыха, таким образом, теперь становятся газпромовскими активами: «Белые ночи» до 2066 года находятся в аренде у группы СОГАЗ. Вся территория у залива находится примерно в 30 км от Лахта-Центра, куда «Газпром» планирует начать переезжать в 2019 году.

Напомним, Группа ЛСР «воевала» за «Дюны» в течение нескольких лет. Как писала «Фонтанка», сначала компания получила санаторий в аренду на 49 лет, до 2053 года, потом в 2014 году попыталась выкупить комплекс за 750 млн рублей, но получила отказ от Смольного. В 2016 году была предпринята повторная попытка, но выяснилось, что компания была перерегистрирована на 100-процентную «дочку» ЛСР, хотя раньше принадлежала гендиректору группы Андрею Молчанову. Причем структура ЛСР апеллировала к закону, который дает право выкупа только малому и среднему бизнесу. В результате арендатору снова отказали. Наконец, в ноябре 2017 года конфликт завершился мировым соглашением со Смольным: ЛСР получила объект за 1,01 млрд рублей.

Этой весной петербуржцы обнаружили, что традиционно популярные пляжи у «Белых ночей» и «Дюн» стали труднодоступны: новые собственники и арендаторы закрыли все проходы по частным территориям. После материала «Фонтанки» запрещающее объявление с входа в «Дюны» было снято. «Белые ночи» были закрыты еще раньше. Депутат городского парламента Борис Вишневский предлагал собственникам договориться о публичном сервитуте — для создания общедоступного прохода через частную землю. Теперь, очевидно, решение об этом может быть принято или отвергнуто лишь внутри разветвленной структуры «Газпрома».