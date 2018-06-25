Петербург за время чемпионата мира посетило 150 тысяч туристов

Председатель городского комитета по развитию туризма Евгений Панкевич озвучил предварительные данные о количестве туристов, которые посетили Петербург во время чемпионата мира по футболу. Почти половина из них воспользовались возможностью бесплатно доехать до Северной столицы из Москвы.

«Более 150 тысяч болельщиков посетили Петербург. Мы ждем, что эта цифра дорастет до 700 тысяч к концу чемпионата. Более точно сможем сказать к концу года, когда будем подводить итоги», – заявил Панкевич на пресс-конференции в Доме журналиста 25 июня. Глава комитета по туризму, заступивший на эту должность неделю назад, добавил, что отели Северной столицы загружены на 100 процентов, безопасность туристов обеспечивает туристическая полиция, а помогает им ориентироваться в городе специальная служба Ask me.

Как отметил представитель АНО «Транспортная дирекция Чемпионата мира по футболу 2018» Николай Фалилеев, более 70 тысяч туристов в Петербург привезли железнодорожным транспортом бесплатно – болельщики могли воспользоваться этим сервисом, имея купленный билет на матч. Тем не менее загрузка поездов была неполной, многие болельщики меняли свои планы в последний момент и не приходили на поезд.

Отметим, что чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля. В Петербурге запланировано семь матчей – четыре на групповой стадии турнира, два на стадии плей-офф и один за третье место.