Автобус в Хабаровске разорвал «Патриот» на части, восемь пострадавших

Серьёзное ДТП произошло в Хабаровске 25 июня. Очевидцы удивляются, как при таких серьёзных повреждениях транспортных средств никто из людей не погиб.

Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», на улице Лейтенанта Орлова столкнулись пассажирский автобус 89-го маршрута и «УАЗ Патриот». Восемь человек были госпитализированы с переломами и ушибами, среди них трое детей.

Видео: Хабаровский край сегодня/YouTube

Некоторые очевидцы утверждают, что виноват водитель «Патриота». По данным издания DVHab, наоборот, водитель автобуса Isuzu решил не останавливаться на жёлтый сигнал светофора, подбавил газа и проехал уже на красный. В это время на перекресток выехал «Патриот», принадлежащий ОАО «Хабаровская горэлектросеть», и приступил к повороту на второстепенную дорогу. От удара у внедорожника оторвало заднюю часть кузова. Водитель автобуса же потерял управление и врезался в металлические ограждения за пределами проезжей части.

«Как при столкновении никто не погиб – в голове не укладывается. Водитель пикапа так вообще в рубашке родился», – делится очевидец Олег.

Фото: dvnovosti.ru

Хабаровск улице Лейтенанта Орлова Публикация от ДВ-ШОК (@dv_shock) 24 Июн 2018 в 9:22 PDT

По данным «КП» в Хабаровске», у одной женщины сильная травма глаза, её направили в челюстно-лицевое отделение 1-й городской больницы. Остальных отпустили на амбулаторное лечение. Водителю автобуса осколками лобового стекла порезало ноги.

«Если бы в УАЗе на переднем левом сиденье сидел пассажир, без смертей бы не обошлось. Его очень сильно помяло, – рассказывает пассажир автобуса Павел. – Автобусу тоже хорошо досталось. От удара его откинуло на ограждение, благодаря которому мы и затормозили. В итоге напоролись на него, как шашлык на шампур. Хорошо, что труба не глубоко в салон ушла, иначе бы проткнула женщину, сидевшую справа от водителя. Когда столкновение произошло, все попадали, кто-то даже зубы выбил. А незадолго до аварии мы просили водителя ехать помедленнее, но он наши просьбы игнорировал».

По словам Павла, без помощи прохожих выбраться из салона им было бы тяжело. Кто-то из очевидцев выбил ногой дверь автобуса, те, кто получил несерьезные травмы, выпрыгивали через разбитое лобовое окно.

Видео: АмурМедиа Редактор/YouTube

Полиция выясняет все обстоятельства.