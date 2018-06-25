Фантазия довела жителя Петербурга до вымышленного убийства и колонии

Предприимчивый петербуржец вложил в голову знакомого намерение убить, угрозу уголовного преследования и возможность его избежать. Цена свободы в шесть миллионов отрезвила обманутого и направила его в сторону отдела полиции.

Приговор Виктору Пронину 25 июня вынес Зеленогорский районный суд, за попытку мошенничества ближайшие два года он проведет в колонии. Как сообщает пресс-служба судов, жертву Пронин выбрал летом прошлого года. Знакомому 22 июня он рассказал, что в Кировском районе Петербурга его подозревают в приготовлении убийства, в скором времени за ним явятся оперативники. Для убедительности он показал якобы материалы дела, которые сам же и напечатал.

Предоставил он и возможность выбора – решить вопрос можно, цена — шесть миллионов. Таких денег у «подозреваемого» не было, но Пронин был согласен на рассрочку. На следующую встречу он пришел с миллионом рублей и реальными оперативниками. Осужденный признал вину.