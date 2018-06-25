В Петербурге вновь пытаются обанкротить крупнейший завод вин и шампанского

Завод «Северная Венеция», ведущий производитель вин и шампанского на Северо-Западе, стал ответчиком по новому иску о банкротстве. Причина — непогашенная задолженность перед производителем стеклотары.

Заявление ООО «РУСДЖАМ СТЕКЛОТАРА ХОЛДИНГ» было зарегистрировано в картотеке Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленобласти 21 июня. С производителя напитков пытаются добиться выплаты долга размером более 12 млн рублей. В мае компания уже инициировала банкротство производителя напитков, однако тогда в иске было отказано по формальной причине — не было вовремя размещено уведомление о намерении обратиться в суд с заявлением о признании должника банкротом.

ООО «Завод «Северная Венеция» создано в 1998 году. Как говорится на сайте предприятия, за 20 лет работы оно стало крупнейшим производителем шампанских и игристых вин во всем Северо-Западном регионе России. Предприятие выпускает их под брендами «Северная Венеция», «Князь Болконский», «Золотистое» и «Петербургское».